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    Соцсети: "они хотят перенести войну на море"?

    (обновлено: )29020
    Конфликт между Украиной и Россией вполне возможно вскоре перекочует и морские просторы, пишут украинцы в соцсетях, обсуждая заявления спикера Госпогранслужбы и недавнее скандальное задержание украинскими пограничниками российского судна "Норд".
    Моряк
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    На суше нет покоя, и на море… Правоохранительные органы Украины будут "немедленно реагировать" на нарушения порядка входа и выхода кораблей с оккупированной территории, в том числе из Крыма. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян изданию "Обозреватель", комментируя конфликт, возникший в результате задержания украинскими пограничниками российского торгового судна "Норд".

    "Позиция Украины  однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", — сказал Слободян, добавив, что возможности Украины в черноморском "регионе на данный момент адекватны существующим угрозам".

    Напомним, Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно под российским флагом и экипажем из 10 граждан РФ, жителей Керчи. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". В украинском сегменте соцсетей эта история вызвала немалый интерес.

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