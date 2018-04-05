Соцсети: "они хотят перенести войну на море"?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

На суше нет покоя, и на море… Правоохранительные органы Украины будут "немедленно реагировать" на нарушения порядка входа и выхода кораблей с оккупированной территории, в том числе из Крыма. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян изданию "Обозреватель", комментируя конфликт, возникший в результате задержания украинскими пограничниками российского торгового судна "Норд".

"Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", — сказал Слободян, добавив, что возможности Украины в черноморском "регионе на данный момент адекватны существующим угрозам".

Напомним, Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно под российским флагом и экипажем из 10 граждан РФ, жителей Керчи. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". В украинском сегменте соцсетей эта история вызвала немалый интерес.