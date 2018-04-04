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    Политика

    Стало известно, сколько договоров было расторгнуто между Украиной и РФ

    (обновлено: )22903
    Как отмечается, позиция МИД относительно договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ заключается в нецелесообразности продолжения таких соглашений и договоров.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. С начала конфликта между Украиной и Россией приостановили или разорвали 44 договора. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "До 2014 года Украиной и РФ был заключен 451 международный договор. После начала вооруженной агрессии мы начали инвентаризацию правовой базы двусторонних отношений с Россией… По состоянию на апрель 2018 года по нашим данным было выполнены все необходимые внутригосударственные процедуры и принято решение о приостановлении или остановке действия одного межгосударственного договора, 25 межправительственных договоров (20 по инициативе Украины, 5 – России), 18 межведомственных договоров", – сказала она на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам.

    Она также отметила, что были приложены все усилия для уменьшения количества соглашений, по которым Украина не имеет интереса в их продлении.

    Позиция МИД относительно договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ заключается в нецелесообразности продолжения таких соглашений и договоров.

    "Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и РФ. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе", – рассказала Зеркаль.

    Напомним, насколько своевременным является предложение отменить Договор о дружбе с РФ, проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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