В Украине каждый день похищают людей и меняют их жизни на деньги

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Криминал в Украине идет в ногу с техническим прогрессом настолько шустро, что угнаться сложно. В целях собственной безопасности и неуловимости похитители уже не марают руки мечеными купюрами, они перешли на биткоины. Это позволяет оставаться неуловимыми.

Пять миллионов долларов в криптовалюте

Задолго до нового года в Киеве в одном из районов прямо у подъезда жилого дома были похищены два двоюродных брата, отец одного — известный в Армении бизнесмен. За освобождение обоих похитители потребовали 5 миллионов долларов биткоинами. О похищенных ничего не было слышно два месяца, пока один из братьев не совершил побег.

Как оказалось, киднеперы прятали пленников в подвале частного дома под Киевом. Перед новым годом перевезли в арендованный дом в селе Софиевская Борщаговка и держали на мансарде. И только недавно одному молодому человеку удалось освободиться от наручников, разбить окно, сбежать и позвать на помощь. Охранники сбежали, но два организатора были задержаны в Сумской области, они пытались выехать в РФ.

Подозрение в похищении людей предъявлено 22-летней Полине Саливон и ее сожителю — 41-летнему Асламбеку Муситову. Пока лишь известно, что братья-армяне стали первыми жертвами парочки, но среди вещей задержанных нашли досье на других людей, предполагаемых будущих жертв.

В 2017 году в полиции было зарегистрировано 507 уголовных производств по факту похищения людей. По данным полиции, в четырех случаях похитители требовали выкуп в криптовалюте — в Киеве, в Виннице, в Одессе. Как отметили в полиции, здесь прослеживается роль организованной преступности. Более того, выяснилось, что руководят всем процессом определенные личности из-за границы. К примеру, за похищениями братьев стоит 45-летний азербайджанец Надир Нариман оглы Салифов — "вор в законе", известный по прозвищам Гули Бакинский или Лоту Гули, сегодня претендующий на званиевора в законе №1 на просторах бывшего СНГ.

Воры в законе полюбили биткоины

"После длительного заключения, 25 лет за решеткой, из тюрьмы Азербайджана в октябре 2017 освободился вор в законе Гули Лота. Сразу же этот вор перебрался в Турцию и оттуда начал создавать-организовывать преступную структуру, а также и свое влияние на территорию нашей страны. Буквально сразу после его освобождения на территории нашего государства начались похищения бизнесменов и их родственников разных национальностей: азербайджанцев, армян, украинцев. Это очень современный преступник: живые деньги ему не нужны, выкуп он берет биткоинами", — сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, Гули Лота известен тем, что еще в колонии организовывал убийства и "разборки" в странах бывшего Союза для захвата рынка сбыта самой обычной зелени: петрушки, укропа, салата и т.д. Это на первый взгляд кажется мелочью, но за этим стоят большие деньги.

"К этому вору в Турцию из нашей страны потянулась целая очередь желающих склонить голову и присягнуть на верность, но мы сделаем все возможное, чтобы нога ни одного преступника не вступила на нашу землю, а его сторонникам пожелаю лучше выехать за пределы нашей страны. Уже есть некоторые пострадавшие от рук этого преступника и его сторонников, которых мы освободили, но есть и те, что считают лучше заплатить. Могу сказать только одно — обращайтесь, будем помогать, потому что заплатили раз, он к вам придет еще раз", — считает замглавы Нацполиции.

Заграница нам поможет

Начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Тихонов сообщил, что преступный мир адаптируется к изменениям очень быстро, в том числе и к эволюции валюты. Впервые с таким видом преступления украинские правоохранители столкнулись в 2016 году, как только появилась криптовалюта и возможность передавать средства на электронный кошелек.

Полиция надеется на помощь заграницы. В 2017 году украинская полиция стала членом Европола. А вхождение в специальную следственную группу созданную из представителей ряда стран, должно помочь документировать деятельность преступных авторитетов и воров в законе не только в Украине, но и за рубежом.

"Ведь преступления совершаются в Украине, а деньги, полученные незаконным путем, оседают в зарубежных банках. Впоследствии злоумышленники используют их для приобретения недвижимости и в бизнесе на территории других стран", – отметил Сергей Тихонов.

В то же время пока полиция Украины не может справиться с уже осевшими у нас "ворами в законе". Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин пожаловался на местного авторитета Неделю (Андрей Недзельский, коронованный в 2012 году и курирующий государственный общак, — Прим. авт.).

"В последнее время он (Неделя) ведет "прием граждан" в бизнес-центре "Парус", а желающих попасть к нему целая очередь",- сообщил Аброськин.

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Бизнесмены в серьезной опасности

Пока полиция собирается с помощью иностранных коллег ловить похитителей людей и вымогателей электронных денег, бизнесменам, особенно иностранным, надо быть предельно осторожными. Если, как уверяет Аброськин, за похищениями стоит Лоту Гули, то дело серьезное.

Несколько лет назад, он из тюрьмы организовал похищение в Москве бизнесмена Хикмета Салаева. За отказ отдавать за него 30 миллионов рублей сообщники Гули закопали его живьем на Люберецком кладбище, оставив бизнесмену только мобильный телефон. Несчастный смог дозвониться до младшего брата, который привез похитителям 1,2 миллиона рублей и отдал им свой BMW пятой серии. Только после этого брату сказали, где похоронен живьем бизнесмен. Пострадавший был госпитализирован с переломами ребер.

По сути, бороться с киднеперами не так-то просто. А сегодня, если они начнут брать не наличными, а в криптовалюте, вообще нереально, рассказал РИА Новости Украины бывший сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Виктор.

"Когда все предпочитали наличность, было намного проще работать, бандитов можно было задержать во время передачи денег, а сегодня, когда пользуются электронными деньгами, это сделать нереально. Ведь получатель может находиться в любой точке земного шара, электронный кошелек не привязан к месту жительства, электронные деньги не оставляют следа. Криптовалюта стала валютой всех бандитов. С помощью нее отмываются миллиарды. Бандиты быстро трансформируются и идут в ногу с техническим прогрессом. Но, чтобы похитить человека, надо четко знать — есть ли у него требуемая сумма или же нет. Похищение может запросто организовать какой-то уголовный авторитет. Но раз на раз не приходится. Сегодня в Украине много людей профессионально обученных, как правильно похищать человека и удерживать, — бывших атошников", — отмечает полковник милиции.

Есть еще одна особенность данного вида преступления — крайне редко похищенные после освобождения обращаются к правоохранителям за помощью. Иногда это делают родственники, у которых нет возможности заплатить выкуп или же они доверяют силовикам, уверены, что они смогут задержать бандитов и освободить заложника живым и невредимым, отмечает экс-сотрудник УБОПа.

"Сегодня в Украине сложилась такая ситуация, что похищать людей будут. Это только начало. Но в группе риска те, кто может за свою свободу заплатить. Так как среди украинцев платежеспособность заметно упала, то под прессинг будут попадать зажиточные иностранцы. Единственный выход — личная охрана, она дает 50% гарантии того, что не похитят", — подчеркивает собеседник.

Сегодня все сложно. Уверенности в том, что полиция проведет операцию и освободит заложника, нет. Но и предугадать действия похитителей непросто, тут 50/50 — одни после уплаты выкупа освободят человека, а другие могут его убить. И полиция сегодня не знает и о половине подобных случаев, потому что к правоохранителям обращаются единицы.