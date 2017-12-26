Нацполиция задержала подозреваемых в убийствах и похищениях людей

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Нацполиция задержала членов преступной организации, подозреваемых в убийствах и похищениях людей, их основной целью была дестабилизация криминогенной ситуации в Украине. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

По словам Князева, операция по разоблачению преступной организации была проведена при участии работников Национальной полиции, СБУ и военной прокуратуры.

"На территории шести регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков, и задержаны пять активных членов группировки. Организатор задержан на территории Румынии, где он скрывался, используя фальшивые документы", — отметил Князев.

Глава Нацполиции сообщил, что сейчас злоумышленники подозреваются в совершении нескольких резонансных уголовных правонарушениях. Среди них — убийства на заказ, нанесение телесных повреждений, похищение людей и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами.

В отношении пяти подозреваемых избрана мера пресечения содержание под стражей без права внесения залога. В Румынию по каналам Интерпола направлен запрос на экстрадицию организатора группировки, еще один участник банды объявлен в международный розыск.

Напомним, ранее в Днепре средь бела дня выстрелом в голову убили мужчину.