Жертвы временного заточения. Киднепинг по-украински

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина
Что ни день, то…
Только в кино похищения заканчиваются хэппи-эндом, а в жизни далеко не всегда. Почти каждый день СМИ сообщают о похищениях людей, которые происходят уже средь бела дня прямо на улицах.
Согласно статистике, каждый год (с 2014 года) в Украине по разным причинам исчезает около 5000 людей. При этом каждого десятого пропавшего находят мертвым.
Большинство случаев традиционно связаны с решением денежных вопросов, поэтому чаще всего жервами похищения становятся бизнесмены.
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Громкие истории похищения людей, но с хэппи-эндом — в обзоре РИА Новости Украина.
Везли убивать
На минувших выходных в Черкасской области полиция задержала вооруженных похитителей, которые "везли убивать заложников".
Как рассказали очевидцы, угрожая убийством, двое жителей Черкасс похитили двух мужчин и увезли их в грузовом фургоне в неизвестном направлении. На голову похитители надели им мешки.
"От дежурного ГСЧС в главное управление Нацполиции в Черкасской области поступила информация от гражданина о том, что их с товарищем похитили. Двое неизвестных сделали несколько выстрелов в их сторону, втолкнули в грузовой фургон и повезли в неизвестном направлении. Также потерпевший рассказал, что похитители надели им на голову мешки, связали их и сказали, что везут убивать", – говорится в сообщении.
Однако правоохранителям таки удалось задержать злоумышленников, а в автомобиле — найти пострадавших.
"Открыв кузов, работники полиции увидели окровавленных мужчин, связанных веревкой, а на голове находились мешки. Во время осмотра места происшествия правоохранителями также было найдено два пистолета, которыми похитители стреляли в мужчин", — сообщили в полиции.
Похитителями оказались местные жители 40 и 32 лет. Теперь им грозит лишение свободы до пяти лет.
Обстреляли авто и похитили
Кроме того, ночью 19 августа в Киеве на бульваре Перова расстреляли авто и похитили водителя.
Как рассказали очевидцы, неизвестные вытащили из салона водителя, избили его, пересадили к себе и увезли. На месте полиция нашла две биты, на одной из них были следы крови.
Позже в полиции сообщили, что им удалось найти похищенного мужчину. Им оказался киевлянин, 1995 года рождения. Однако пострадавший отказался писать заявление. Он пояснил, что у него со знакомым просто возникло недоразумение.
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Вооруженная банда
В конце июля 2017 года в Черкассах правоохранители задержали вооруженную банду, которая похитила 40-летнюю женщину. Пострадавшая находилась в тяжелом состоянии и ее сразу же госпитализировали.
По словам врачей у женщины были сломаны два ребра и повреждено легкое.
Во время обыска у подозреваемых изъяли гранату Ф-1 с запалом, пистолет, два магазина к автомату, кастет, балаклавы, рации, отмычки, около килограмма конопли и несколько пакетов с амфетамином.
Под прицелом — бизнесмен из России
В июне 2017 года правоохранители задержали группу лиц, которые за $17 мл пытались похитить и переправить в РФ владельца Обуховского картонного комбината Владимира Крупчака.
Крупчак ранее был депутатом Госдумы РФ и членом партии "Единая Россия".
Правоохранители установили, что бывший бизнес-партнер мужчины вместе с двумя сообщниками решили вывезти его в Россию для того, чтобы выбить якобы существующий долг.
Кроме того, замешанным в деле оказался и руководитель подразделения полиции в Обухове. Имея связи в криминальных кругах, он предложил свою помощь в похищении потерпевшего.
Задержание банды происходило одновременно в нескольких местах — в Киеве и в Киевской области. Было задействовано почти 100 человек.
Держали привязанным в подвале
В апреле 2017 года на Киевщине задержали похитителя бизнесмена, который требовал выкуп в $100 тысяч.
Как рассказали в полиции, неизвестные похитили бизнесмена возле его дома и требовали от родственников выкуп.
Похитители держали бизнесмена привязанным в подвале.
"В ходе оперативных действий выяснили, что предпринимателя могут удерживать в доме в одном из сел в Броварском районе. Была проведена спецоперация по освобождению заложника. Был задержан 25-летний хозяин дома, местный житель, который держал бизнесмена привязанным своего подвале", — сообщил глава полиции Киевской области Дмитрий Ценовой.
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Восемь месяцев в плену
Кроме бизнесменов, становились мишенью для злоумышленников и чиновники.
В марте 2017 года полиция сообщила об освобождении похищенного 8 месяцев назад начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирского, за которого требовали выкуп в 10 млн евро.
Людмирский стал первым государственным чиновником, который был похищен ради выкупа. Его похитили недалеко от своего дома во время прогулки с собакой вечером 18 июля 2016 года. Злоумышленники застрелили собаку и, угрожая оружием, заставили потерпевшего сесть в их автомобиль.
По подозрению в участии в преступлении были задержаны гражданин РФ (дагестанец) и гражданин Украины. Однако силовики не установили организатора и заказчика преступления.
Людмирского держали в частном доме в селе Фастовец Киевской области. Там правоохранители обнаружили подвальный тайник-бункер, состоящий из двух камер, оборудованный вентиляцией, освещением, водоснабжением и канализацией, бронированными дверями и постоянным видеонаблюдением. В соседней камере были изъяты автомат Калашникова, магазины для него, пистолеты иностранного производства, подствольный гранатомет с гранатами и килограмм тротила.
По словам потерпевшего, били его только во время похищения, в остальное время физических пыток не применялось.
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Три с половиной года в плену
В феврале 2012 году в Украине похитили и продержали в плену около 3,5 лет руководителя "Нефтегаздобыча" Олега Семинского.
Похитители заявили Семинскому, что он должен им 200 миллионов долларов.
"У меня были ужасные пролежни, плюс песок в почках, не варил желудок. Я был избит. Мне не давали срезать ногти или подстричь волосы. Но самое главное — я был морально сломлен. В условиях полной изоляции и с маской я просто начинал сходить с ума. Чтобы выжить, думал о семье, начинал вспоминать таблицу умножения, столицы стран мира, какие-то еще банальные вещи", — рассказывал похищенный.
23 мая 2015 года Семинского привезли в багажнике автомобиля "Шкода Октавия" и выбросили в лесу недалеко от Макаровской развязки Житомирской трассы, где его подобрал водитель-дальнобойщик.