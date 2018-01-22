Как и раньше. Бригады бритоголовых с битами за каждым углом

ГУ МВД в Киеве

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Еще в самом начале так называемой реформы МВД — а по сути, изгнания из органов опытных работников, ликвидации многих служб — эксперты предупреждали, что через несколько лет Украину задушит криминал. Никто не верил. Вчерашние майдановцы хлопали в ладоши и требовали наказать всех бывших милиционеров. А тем временем бандиты, почувствовав полную беспомощность полиции, сколотили свои группировки, и теперь остается одно — спасайся, кто может!.

Вспомнили молодость

49-летний житель Черновицкой области стал жертвой местных рэкетиров, а все потому, что одолжил деньги на покупку автомобиля. Кредитор вместе с двумя дружками стали требовать с должника еще 20 000 евро, в случае отказа грозились расправиться с его семьей. Подожгли гаражные ворота и к дому подбросили траурный венок. Мужик испугался за свою жизнь и обратился в полиция. В момент встречи "должника" и вымогателей при передачи им 1000 долларов США рэкетиры, ранее судимые местные жители в возрасте 35-41 лет, были задержаны.

В Харькове прокуратура передала в суд дело против преступной организации псевдоколлекторов, на счету которых три угона и одна смерть. Двое ранее судимых мужчин 50-ти и 59-ти лет познакомились в местах лишения свободы, а после выхода на свободу в 2014 году организовали преступную группу. Пригласили четырех надежных приятелей, из которых двое подготавливали преступление, находили жертву и все о ней выясняли, а еще двое были непосредственными исполнителями.

Их интересовали клиенты проценщиков, которые занимали солидные суммы, но не возвращали долг. Злоумышленники узнавали о должниках, потом знакомились с ними под видом бизнесменов или инвесторов, желающих вложить средства в дело, назначали встречу и похищали их. К преступлениям готовились тщательно — следили за будущей жертвой, ее распорядком дня, узнавали о семейном и имущественном положении. Для совершения преступлений покупали автомобили, оружие, мобильные телефоны, номера к ним и тому подобное. Должников связывали и привозили в арендованный гараж, где били, пытали, угрожали расправой, в том числе и смертью близких, и заставляли подписать долговое обязательство на имя кредитора. А представлялись они — коллекторами.

Следствию удалось установить только три эпизода деятельности этой группы с 2016 по 2017 год, остальные жертвы не афишировали произошедшее. В декабре 2016 года вымогатели перестарались и замучили свою жертву до смерти. Еще одного потерпевшего преступники похищали дважды — сначала выбивали долг, а второй раз заставляли переоформить на них имущество. Когда мужчину привезли домой, чтобы он взял документы для переоформления автомобиля и квартиры, тому удалось незаметно позвонить в правоохранительные органы и сообщить о своем похищении. Это заметили бандиты и, взяв несчастного в заложники, попытались скрыться. Интересно, что старшему участнику группы был 61 год, а младшему — 31. Один из организаторов, который сам никогда не светился, а лишь давал распоряжения по телефону, успел скрыться и сейчас объявлен в розыск.

В Полтаве полиция задержала группу лиц, вымогавших деньги у торговцев на рынках города.

Не мытьем, так катаньем

Рэкетиров 90-х годов интересовали предприниматели, которых можно было поставить на "счетчик". Рэкет заставлял коммерсантов выплачивать процент от ежемесячной выручки в обмен на защиту от других преступных группировок, "крышевал" бизнес. Некоторые бизнесмены даже сами обращались за подобной "помощью", когда на них наезжали какие-то бандиты. Даже не подозревая, что часто к ним специально засылают боевиков из своих, чтобы коммерсы были позговорчивее. А тех, кто отказывался платить, не смотря на угрозы ему и семье, могли побить, вывезти в лес и заставить рыть могилу, прокатить в багажнике по городу. Такие приемы срабатывали безотказно.

А набирались боевики из спортсменов не случайно. Огнестрельное орудия, в те годы найти было проблематично, да и неприятностей много, если милиция найдет, приходилось всю "грязную" работу делать голыми руками и ногами, или же прибегать к подручным средствам — утюгам, паяльникам, целлофановым пакетам, всем, что под руку попадет. Но, главным оружием рэкетира была бейсбольная бита.

Читайте также: Гримасы ужаса. Самый громкий криминал 2017 года

"Если лет пять назад долговые вопросы можно было и решали через суд, то об этих временах можно забыть. Кредиторы столкнулись с проблемой возврата кредита и стали искать альтернативные пути решения проблемы. Для этого начали нанимать колекторские компании, которые действуют по принципу рэкетиров — моральное давление, запугивание и физический наезд — вламывание в частную собственность, захват имущества и так далее. Можно сказать, что рэкет возродили коллекторы. Но сейчас уже и улица подхватывает это движение. И не только бывшие уголовники сколачивают бригады, но и бывшие воины из АТО. К примеру, они это давно уже практикуют и оттачивают на фермерах — одна бригада приезжает типа наезжает и пытает отобрать имущества, тут же появляются "защитники", которые "за долю немалую" берутся это имущество охранять. Фермеры рады и готовы целовать защитников в темя. Вот сейчас идет процесс формирования движения рэкетирова-вымогателей и надо его давить на корню, но нет возможности. Полиция это не сделает — нет сил, средств и делания", — рассказывает РИА Новости Украина экс-сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

Но а бизнесменам можно только посоветовать быть предельно осторожными, думать с кем вести дело и прятать по дальше утюги.