США пережили самую грязную избирательную кампанию в истории

PAUL J. RICHARDS / AFP

Подготовил Владимир Матвеев

Политический комментатор Карин Мак Куиллан рассказала Радио Sputnik почему она считает, что республиканец войдет в историю "как чрезвычайно эффективный и популярный президент". "Я настроена очень оптимистически и с энтузиазмом", — рассказала Мак Куиллан, политический комментатор популярного консервативного веб сайта American Thinker.

"Я полагаю, есть столько много вещей, которые могли бы быть сделаны, что было бы конструктивно и легко потому, что бы за последние восемь лет у нас было правительство, которое наносило целенаправленный вред Америке", — пояснила она. "Они были против бизнеса, процветания американцев", — дополнила она.

Как раз использование энергетического сектора собирается стать огромным, заметила Мак Куиллан. Сокращение корпоративных налогов для того, чтобы американские компании стали более конкурентными – не является комплексной политикой, но это позволит вернуть два триллиона долларов США, которые в настоящее время за рубежом, и которые американские корпорации не могут реинвестировать в Америку из-за финансовых штрафов, пояснила она. "Если США смогут преодолеть это, это принесет так много финансовых инвестиций, новых высоких выплат, хороших работ. Люди мгновенно увидят результаты, и Трамп войдет в историю как чрезвычайно эффективный и популярный президент", — заключила она.

Спонсоры Трампа не позволят ему смягчить политику относительно России. Карин Мак Куиллан также прокомментировала попытки главной тенденции СМИ демонизировать Трампа на протяжении его президентской кампании. Это будет примером на долгое время: каждый республиканский кандидат сравнивался с Гитлером. Но с Трампом они стали выше чьего-либо понимания, сказала она. Они называли всех республиканцев, всех сторонников Трампа фашистами, членами организации Ку-клукс-клан и расистами.

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"Это привело к совершенно обратным результатам для них, поскольку простые американцы знают, что они хорошие порядочные люди, что эти ярлыки не соответствуют действительности и они сыты по горло и устали от этого", — заметила она. Как бы там ни было, пришло время сказать "нет", пояснила она далее. Бывшие кандидаты от Республиканской партии запугивались и терроризировались СМИ, рассказала политический комментатор.

"Тем не менее, Трамп является первым человеком, кто имеет столько опыта работы с медиа и он — бесстрашен, он — борец и привнес борцовский дух в своих последователей, которые прекратили давать комментарии на опросах, в их соседей, которые не хотели, чтоб их обзывали, но внутри себя они сопротивлялись. И это показали результаты выборов", — сказала она в заключение.