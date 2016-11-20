Трамп потребовал извинений от актеров мюзикла "Гамильтон"

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от актеров мюзикла "Гамильтон" извиниться за публичную критику вице-президента Майка Пенса, высказанную накануне со сцены в присутствии Пенса.

"Наш замечательный вице-президент Майк Пенс подвергся нападкам вчера вечером в театре со стороны актеров "Гамильтона" под вспышки камер. Такого быть не должно!" — написал Трамп в Twitter. "Театр должен всегда быть безопасным и особым местом. Актеры "Гамильтона" вчера вечером повели себя очень грубо в отношении очень хорошего человека, Майка Пенса. Извинитесь!" — потребовал Трамп.

Актеры мюзикла "Гамильтон" обратились с политическим заявлением к присутствовавшему на представлении в пятницу избранному вице-президенту США Майку Пенсу, косвенно раскритиковав его и призвав работать на благо всех американцев. Видео с обращением со сцены в Нью-Йорке появилось в официальном аккаунте мюзикла в Twitter.

Tonight, VP-Elect Mike Pence attended #HamiltonBway. After the show, @BrandonVDixon delivered the following statement on behalf of the show. pic.twitter.com/Jsg9Q1pMZs — Hamilton (@HamiltonMusical) 19 ноября 2016 г.

​Актер Брандон Виктор Диксон от имени труппы заявил Пенсу, присутствовавшему на спектакле, что мюзикл создан представителями разных рас, верований и сексуальной ориентации. Все эти меньшинства, по словам Диксона, боятся, что новая администрация США не будет их защищать. Пенс выслушал обращение актеров уже в коридоре, куда его вывела охрана. В ходе спектакля Пенса также освистывали, а актеры обращали ряд критических реплик из либретто непосредственно к нему.

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В мюзикле "Гамильтон" заняты актеры различных расово-этнических групп, причем цвет кожи актеров далеко не обязательно соответствует тем историческим персонажам, которых они играют. Так, выступивший со сцены актер Диксон является афроамериканцем, но играет белого вице-президента США начала XIX века Аарона Берра.

Авторы мюзикла не скрывают, что подбор актеров призван продвигать мультикультурализм, равенство мужчин и женщин и терпимость к иммигрантам. Также в мюзикле постоянно подчеркивается, что главный герой Александр Гамильтон действительно приехал в США иммигрантом и смог реализовать "американскую мечту", став видным историческим деятелем.

Вопросы иммиграции и межрасовых отношений были одними из наиболее острых в прошедшей предвыборной кампании на пост президента США. Нью-Йорк, где идет "Гамильтон", считается оплотом либерализма и проигравшей выборы Демократической партии, тогда как избранный президент США Дональд Трамп и его вице-президент Майк Пенс представляют более консервативных республиканцев.

Мюзикл "Гамильтон" написан в стиле хип-хоп и является нетрадиционным прочтением биографии Александра Гамильтона (1755-1804). Гамильтон был видным деятелем Войны за независимость США, приближенным первого президента Джорджа Вашингтона. Впоследствии Гамильтон стал первым министром финансов США. Он был убит на дуэли вице-президентом США Аароном Берром. Портрет Гамильтона украшает десятидолларовые банкноты.