В ЕС растет сопротивление экономической экспансии США

Президент США Барак Обама призвал европейцев завершить до конца этого года переговоры по Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству между Соединенными Штатами и ЕС. Американский президент намерен закрыть вопрос по созданию TTIP до конца своей каденции, то есть, до осени этого года. Об этом шла речь на встрече с представителями Франции, Великобритании, Германии и США, которая прошла в Ганновере.

В то же время Германия и северные европейские страны выступают за создание просто единого рынка. Их устроит практически любой исход этой зоны свободной торговли. А такие страны, как Италия, Франция, Испания, заняли очень жесткую позицию. Они добиваются, чтобы европейские компании в рамках этой зоны получили полный доступ к американским государственным закупкам.

Аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко в эфире радиостанции Голос Столицы разъяснил, в чем заключаются тонкости переговоров по евроатлантическому партнерству.

Как вы считаете, возможно ли в ближайшее время подписание этого договора TTIP?

— В ближайшее время это вряд ли удастся. На днях Обама завершил свой так называемый прощальный визит в Британию и Германию с целью укрепления евроатлантических связей. В частности, в Ганновере он провел встречу с руководством четырех ведущих экономик ЕС. Многие эксперты отмечают отсутствие в ЕС геополитической субъектности, что не может не волновать европейский истеблишмент. Трансатлантическое партнерство выполняет роль своеобразного "экономического НАТО". Договор о всеобъемлющем торговом и инвестиционном партнерстве, как мы знаем, застопорился уже достаточно давно. Но с июля 2013 года ЕС в закрытом режиме ведет переговоры относительно TTIP. Вообще, это попытка консервации существующей финансовой системы. В сегодняшнем виде данная экономическая инициатива сводится к унификации торгово-политических стандартов стран ЕС и Северо-Американского союза. Как и в случае стран с тихоокеанским торговым пактом, корпоративные интересы, то есть, интересы транснациональных корпораций, будут стоять выше национальных. Более того, частный бизнес получает особое право защищать свои интересы в частных международных арбитражных судах. При этом им будет гарантирована независимость от национальных юридических институтов.

То есть, корпорации становятся, фактически, отдельным субъектом в международном праве?

— Фактически, да. А вообще, с 2013-2014 года ключевыми игроками мировой политики ускорен процесс реструктуризации системы глобального управления экономикой. И неправильное понимание, например, со стороны нашего украинского истеблишмента данной тенденции ведет к перманентному непониманию глобальных процессов, разворачивающихся на международной арене. Основной момент заключается в том, что в Евросоюзе набирают обороты интересы так называемой антиамериканской части европейской элиты. Они пытаются противодействовать поглощению экономики Европы Соединенными Штатами, которые делают это путем воплощения в жизнь данной инициативы по евроатлантическому торговому сообществу. И интерес данных сил заключается в диверсификации экономики Европы на континентальных партнеров.

К слову, эксперты отмечают, что в ЕС из-за проблемы мигрантов усиливаются евроскептические настроения. Так, в Великобритании готовятся к референдуму о выходе страны из Евросоюза, запланированному на 23 июня. Существует мнение, что мигрантам достаются высокие социальные выплаты, которые могли бы получать коренные жители страны. Политолог Олег Волошин в эфире "ГС"спрогнозировал, что Великобритания останется в рядах ЕС, так как избиратели проголосуют рационально.

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