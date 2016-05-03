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    Аналитика и комментарии

    В ЕС растет сопротивление экономической экспансии США

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    США и ЕС ведут переговоры о создании так называемой зоны TTIP (Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство). Политический аналитик Андрей Видишенко отмечает, что ЕС пытается противодействовать поглощению своей экономики со стороны США.
    Флаги Евросоюза. Архивное фото
    REUTERS Francois Lenoir

    Президент США Барак Обама призвал европейцев завершить до конца этого года переговоры по Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству между Соединенными Штатами и ЕС. Американский президент намерен закрыть вопрос по созданию TTIP до конца своей каденции, то есть, до осени этого года. Об этом шла речь на встрече с представителями Франции, Великобритании, Германии и США, которая прошла в Ганновере

    Барак Обама. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque
    О чем пишут за рубежом: статья Обамы о ТТП, самый маленький двигатель в мире

    В то же время Германия и северные европейские страны выступают за создание просто единого рынка. Их устроит практически любой исход этой зоны свободной торговли. А такие страны, как Италия, Франция, Испания, заняли очень жесткую позицию. Они добиваются, чтобы европейские компании в рамках этой зоны получили полный доступ к американским государственным закупкам. 

    Аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко в эфире радиостанции Голос Столицы разъяснил, в чем заключаются тонкости переговоров по евроатлантическому партнерству.

    Как вы считаете, возможно ли в ближайшее время подписание этого договора TTIP? 

    — В ближайшее время это вряд ли удастся. На днях Обама завершил свой так называемый прощальный визит в Британию и Германию с целью укрепления евроатлантических связей. В частности, в Ганновере он провел встречу с руководством четырех ведущих экономик ЕС. Многие эксперты отмечают отсутствие в ЕС геополитической субъектности, что не может не волновать европейский истеблишмент. Трансатлантическое партнерство выполняет роль своеобразного "экономического НАТО". Договор о всеобъемлющем торговом и инвестиционном партнерстве, как мы знаем, застопорился уже достаточно давно. Но с июля 2013 года ЕС в закрытом режиме ведет переговоры относительно TTIP. Вообще, это попытка консервации существующей финансовой системы. В сегодняшнем виде данная экономическая инициатива сводится к унификации торгово-политических стандартов стран ЕС и Северо-Американского союза. Как и в случае стран с тихоокеанским торговым пактом, корпоративные интересы, то есть, интересы транснациональных корпораций, будут стоять выше национальных. Более того, частный бизнес получает особое право защищать свои интересы в частных международных арбитражных судах. При этом им будет гарантирована независимость от национальных юридических институтов.

    Флаг Украины на фоне здания Кабинета министров.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Atlantic Council: очередной переломный момент для Украины

    То есть, корпорации становятся, фактически, отдельным субъектом в международном праве?

    — Фактически, да. А вообще, с 2013-2014 года ключевыми игроками мировой политики ускорен процесс реструктуризации системы глобального управления экономикой. И неправильное понимание, например, со стороны нашего украинского истеблишмента данной тенденции ведет к перманентному непониманию глобальных процессов, разворачивающихся на международной арене. Основной момент заключается в том, что в Евросоюзе набирают обороты интересы так называемой антиамериканской части европейской элиты. Они пытаются противодействовать поглощению экономики Европы Соединенными Штатами, которые делают это путем воплощения в жизнь данной инициативы по евроатлантическому торговому сообществу. И интерес данных сил заключается в диверсификации экономики Европы на континентальных партнеров. 

    К слову, эксперты отмечают, что в ЕС из-за проблемы мигрантов усиливаются евроскептические настроения. Так, в Великобритании готовятся к референдуму о выходе страны из Евросоюза, запланированному на 23 июня. Существует мнение, что мигрантам достаются высокие социальные выплаты, которые могли бы получать коренные жители страны. Политолог Олег Волошин в эфире "ГС"спрогнозировал, что Великобритания останется в рядах ЕС, так как избиратели проголосуют рационально. 

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