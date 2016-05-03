Обама повеселил журналистов шутками о Трампе, Клинтон и своей супруге

Так, Обама в шуточной форме назвал своей преемницей Хиллари Клинтон.

Не обошел вниманием президент Соединенных Штатов и республиканца Дональда Трампа.

"Многие говорят, что Трампу не хватает опыта на международном уровне, чтобы стать президентом. Справедливости ради, он провел годы, встречаясь с лидерами со всего мира: "Мисс Швеция", "Мисс Аргентина", "Мисс Азербайджан", — отметил Обама, намекнув, что Трампу принадлежит всемирно известный конкурс красоты "Мисс Вселенная".

Демократ Обама дорабатывает второй и последний срок на посту президента США, который он занял в 2009 году. В настоящее время на эту должность от демократической партии претендуют сенатор Берни Сандерс и экс-госсекретарь США Хилари Клинтон, которая работала с Обамой в 2009-13 годах. Миллиардер Трамп является лидером предвыборной гонки от республиканцев.

Видео: канал "Настоящее время" в Youtube.