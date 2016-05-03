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    О чем пишут за рубежом: статья Обамы о ТТП, самый маленький двигатель в мире

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    Барак Обама высказал свое мнение о Транстихоокеанском партнерстве, Суд Бразилии заблокировал работу популярного приложения WhatsApp, ученые создали самый маленький двигатель в мире, а актриса Кейт Бланшетт стала послом доброй воли ООН.
    Барак Обама. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    РИА Новости Украина

    ТТП позволит США писать правила мировой экономики. Американское издание Washington Post опубликовало статью президента США Барака Обамы о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). По его мнению, подписание экономического соглашения по ТТП позволит США определять правила мировой торговли, которым будут следовать все остальные страны.

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    RIA News Юрий Сомов | Перейти в фотобанк
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    "Америка должна писать правила (мировой экономики)", – пишет Обама в своей статье.

    Противопоставляя ТТП и Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВЭРП), Обама вновь подверг критике последний проект, заявив, что это соглашение не предотвратит недобросовестной конкуренции со стороны госкомпаний и компаний, субсидируемых государством.

    Кроме того, по мнению президента, оно не защитит свободу интернета и интеллектуальную собственность американских производителей.

    Суд Бразилии заблокировал WhatsАpp. Суд в Бразилии постановил на три дня остановить работу приложения WhatsApp для обмена мгновенными сообщениями на всей территории страны, пишет британское издание Guardian.

    По данным газеты, причиной решения, принятого в муниципалитете Лагарто (штат Сержипи), стал отказ компании Facebook, которая является владельцем WhatsАpp, передать властям конфиденциальные данные из популярного мессенджера. Данная информация требуется местным силовикам в рамках борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью.

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    Представители компании, в свою очередь, разочарованы подобным решением и заявили, что власти требуют от них "передать информацию, которой у них нет".

    Как пишет издание, в декабре прошлого года суд в штате Сан-Паулу уже пытался заблокировать работу WhatsApp по аналогичной причине. Однако это решение вскоре было отменено судом высшей инстанции.

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    dumskaya.net
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    Создание самого маленького в мире двигателя. Ученые создали самый маленький в мире двигатель, способный управлять наноботами, пишет издание Financial Times.

    По данным газеты, прототип устройства включает в себя микроскопические золотые шарики с особым полимерным гелем. Такой двигатель может вырабатывать движущую силу в микроскопическом масштабе, в сотни раз большую на единицу веса по сравнению с мышцами или любым известным сейчас двигателем.

    Как сообщает издание, наноботы с мельчайшими в мире двигателями могут найти широкое применение в области медицины.

    Актриса Кейт Бланшетт стала послом доброй воли ООН. Австралийская актриса Кейт Бланшетт стала послом доброй воли агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), сообщает британская газета Guardian.

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    По данным издания, такое решение было принято после ее поездки в Иорданию, где она наблюдала за проведением гуманитарной миссии для людей, переселившихся из-за конфликта в Сирии, и общалась с семьями беженцев. До этого Бланшетт более года сотрудничала с UNHCR.

    Обладательница двух статуэток "Оскар" с гордостью взяла на себя роль посла доброй воли и выразила готовность "поддержать беженцев и проявить солидарность".

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