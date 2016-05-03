О чем пишут за рубежом: статья Обамы о ТТП, самый маленький двигатель в мире

РИА Новости Украина

ТТП позволит США писать правила мировой экономики. Американское издание Washington Post опубликовало статью президента США Барака Обамы о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). По его мнению, подписание экономического соглашения по ТТП позволит США определять правила мировой торговли, которым будут следовать все остальные страны.

"Америка должна писать правила (мировой экономики)", – пишет Обама в своей статье.

Противопоставляя ТТП и Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВЭРП), Обама вновь подверг критике последний проект, заявив, что это соглашение не предотвратит недобросовестной конкуренции со стороны госкомпаний и компаний, субсидируемых государством.

Кроме того, по мнению президента, оно не защитит свободу интернета и интеллектуальную собственность американских производителей.

Суд Бразилии заблокировал WhatsАpp. Суд в Бразилии постановил на три дня остановить работу приложения WhatsApp для обмена мгновенными сообщениями на всей территории страны, пишет британское издание Guardian.

По данным газеты, причиной решения, принятого в муниципалитете Лагарто (штат Сержипи), стал отказ компании Facebook, которая является владельцем WhatsАpp, передать властям конфиденциальные данные из популярного мессенджера. Данная информация требуется местным силовикам в рамках борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью.

Читайте также: Почему украинцы хотят отказаться от Донбасса. Опрос экспертов

Представители компании, в свою очередь, разочарованы подобным решением и заявили, что власти требуют от них "передать информацию, которой у них нет".

Как пишет издание, в декабре прошлого года суд в штате Сан-Паулу уже пытался заблокировать работу WhatsApp по аналогичной причине. Однако это решение вскоре было отменено судом высшей инстанции.

Создание самого маленького в мире двигателя. Ученые создали самый маленький в мире двигатель, способный управлять наноботами, пишет издание Financial Times.

По данным газеты, прототип устройства включает в себя микроскопические золотые шарики с особым полимерным гелем. Такой двигатель может вырабатывать движущую силу в микроскопическом масштабе, в сотни раз большую на единицу веса по сравнению с мышцами или любым известным сейчас двигателем.

Как сообщает издание, наноботы с мельчайшими в мире двигателями могут найти широкое применение в области медицины.

Актриса Кейт Бланшетт стала послом доброй воли ООН. Австралийская актриса Кейт Бланшетт стала послом доброй воли агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), сообщает британская газета Guardian.

Читайте также — Atlantic Council: очередной переломный момент для Украины

По данным издания, такое решение было принято после ее поездки в Иорданию, где она наблюдала за проведением гуманитарной миссии для людей, переселившихся из-за конфликта в Сирии, и общалась с семьями беженцев. До этого Бланшетт более года сотрудничала с UNHCR.

Обладательница двух статуэток "Оскар" с гордостью взяла на себя роль посла доброй воли и выразила готовность "поддержать беженцев и проявить солидарность".