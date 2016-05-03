Актриса Кейт Бланшетт стала послом доброй воли ООН

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Австралийская актриса Кейт Бланшетт стала послом доброй воли агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), говорится в заявлении на сайте организации во вторник.

"Я очень горда взять на себя эту роль. Еще никогда не было более важного времени, чтобы поддержать беженцев и проявить солидарность", — заявила Бланшетт.

Согласно заявлению агентства, актриса стала послом доброй воли после поездки в Иорданию, где она наблюдала за проведением гуманитарной миссии для людей, переселившихся из-за конфликта в Сирии, и общалась с семьями беженцев. До этого Бланшетт более года сотрудничала с UNHCR.

Кейт Бланшетт является обладательницей двух статуэток "Оскар", трех "Золотых глобусов" и двух премий BAFTA.