Переговоры властей с оппозицией продолжатся после ночных столкновений

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Власти Украины намерены продолжать переговоры с оппозицией страны, несмотря на беспорядки. Уличные столкновения в Киеве продолжаются. Президент Янукович требует от оппозиции призвать радикалов, нарушивших закон и ответственных за кровопролитие, прекратить противостояние и начать диалог. Пленарное заседание Верховной рады Украины, намеченное на среду, отменено. Пик противостояния между правоохранительными органами и экстремистами на Украине пришелся на минувшую ночь. Официальные органы обновляют данные по погибшим и пострадавшим.



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За последние сутки эти данные менялись несколько раз. В итоге, украинский Минздрав сообщает о 25 погибших в ходе беспорядков в Киеве. МВД страны уточнило: погибло девять сотрудников правоохранительных органов, более 70 получили огнестрельные ранения, 349 госпитализированы.

При этом МВД Украины заявило – сотрудники правоохранительных органов не используют огнестрельное оружие. По словам главы МВД Украины Виталия Захарченко, характер огнестрельных ранений у погибших мирных граждан в ходе столкновений на Украине свидетельствует о том, что против них применялось оружие, аналогичное тому, которое сотрудники правоохранительных органов изымали в эти дни у радикалов. " Характер этих ранений говорит о том, что получены они из оружия, которое правоохранители изымают в эти дни у экстремистов", - отметил Захарченко.



Еще недавно на Майдане жгли покрышки, но теперь огонь охватывает автомобили и отдельные здания. Ночью горел Дом профсоюзов, при этом из-за ситуации в центре города пожарные машины подъехать к зданию не могли. МВД Украины сообщило и о нападении на посольство Канады.

"Группа радикалов во вторник ворвалась в здание посольства Канады в Украине, где учинила разгром (…) Они крушили имущество и пытались причинить телесные повреждения персоналу иностранного представительства", - говорится в сообщении ведомства.

Также был похищен грузовой автомобиль, который затем направили в толпу людей. В результате этого пострадали три человека, а сам грузовик был позднее сожжен.



Кроме того, по данным МВД, неизвестные пытались с помощью взрывного устройства штурмовать Печерское управление столичной милиции, а также захватили два троллейбуса и перекрыли ими две улицы в центре города. Правонарушители разбили несколько офисов в центре Киева, повредили автомобиль скорой помощи, захватили несколько административных зданий. В связи с происходящим на улицах, было полностью остановлено движение киевского метро. Власти Киева создали оперативный штаб по обеспечению устойчивой жизнедеятельности города.



Беспорядки вышли и за пределы столицы. Радикально настроенные сторонники оппозиции захватили здание Львовской областной госадминистрации. Также была захвачена обладминистрация в Тернополе, Луцке и некоторых других областных центрах. Одновременно в этих городах нападениям подверглись помещения городского управления милиции. По сообщениям МВД, еще около двух тысяч радикалов напали на воинскую часть внутренних войск МВД во Львове и подожгли ее, в ходе штурма получили ранения 30 военнослужащих. Нападение было отбито.



Ночные решения



В разгар ночных беспорядков лидер оппозиционной партии "УДАР" Виталий Кличко приехал на встречу с президентом Украины Виктором Януковичем. По ее итогам Кличко заявил, что Янукович "неадекватно реагирует на ситуацию". "Все, о чем он говорил - это о том, чтобы лидеры оппозиции призвали людей на Майдане прекратить противостояние и сложить оружие", - сказал оппозиционер, слова которого приводит сайт партии. "Я считаю, что власть должна немедленно отвести силовиков и прекратить кровавое противостояние, потому что гибнут люди. И я сказал об этом Януковичу. Пока льется кровь, какие могут быть переговоры? Но, к сожалению, понимания ситуации у него нет", - добавил он.



Позже президент страны выступил с официальным заявлением. Он призвал лидеров оппозиции добиваться власти законным путем.

"Оппозиционные лидеры пренебрегли основным принципом демократии - власть приобретают не на улицах или площадях, а только на избирательных участках. Я не раз говорил им - скоро выборы. Если народ доверит вам - будете у власти. Если не доверит - не будете при власти. Но и то, и другое должно произойти законно, так, как велит Конституция Украины", - заявил глава Украины.



Янукович заявил, что лидеры оппозиции «перешли грань», когда призвали граждан к вооруженному сопротивлению, и ответственные за это должны предстать перед судом, говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте главы государства.



США и ряд европейских стран уже высказались по ситуации на Украине и призвали к немедленному прекращению насилия в стране. При этом в Вашингтоне и Брюсселе снова вернулись к вопросу о санкциях в отношении Украины. "Те, кто отвечает за решения, которые ведут к кровопролитию в центре Киева или где-либо еще в Украине, должны считаться с тем, что Европе придется переосмыслить свою сдержанность по вопросу о персональных санкциях", - заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.



В Москве внимательно следят за событиями в Украине, но по-прежнему придерживается принципа невмешательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Кремль внимательно следит за событиями на Украине, и мы обязательно объявим о своем отношении к ним, но это будет позже. Главный принцип заключается в том, чтобы не вмешиваться в происходящее в Киеве. Об этом неоднократно говорилось, и Кремль придерживается этой линии", - сказал Песков интернет-изданию Slon.