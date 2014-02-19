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    Москва требует от лидеров Майдана остановить кровопролитие

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )5
    Москва требует от лидеров Майдана остановить кровопролитие на Украине и возобновить диалог с властями страны, говорится в сообщении пресс-службы МИД России.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    RIA News Андрей Теличев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва требует от лидеров Майдана остановить кровопролитие на Украине и возобновить диалог с властями страны, говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

    "Российская сторона требует, чтобы лидеры "площади" остановили кровопролитие в своей стране, незамедлительно возобновили диалог с законной властью без угроз и ультиматумов", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД в среду.

    Массовые уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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