МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва требует от лидеров Майдана остановить кровопролитие на Украине и возобновить диалог с властями страны, говорится в сообщении пресс-службы МИД России.



"Российская сторона требует, чтобы лидеры "площади" остановили кровопролитие в своей стране, незамедлительно возобновили диалог с законной властью без угроз и ультиматумов", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД в среду.



Массовые уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.