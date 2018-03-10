ООН опубликует 17 июня доклад по правам человека, охватывающий произошедшую в начале мая трагедию в Одессе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель всемирной организации Стефан Дужаррик.
Сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по населению и по сотрудникам милиции во время массовых беспорядков в Одессе, сообщил замглавы МВД - начальник Главного следственного управления ведомства Сакал.
Десять украинских военнослужащих хотели перейти на сторону ополченцев в Славянске, но их расстреляла Нацгвардия, сказала по телефону РИА Новости пресс-секретарь "народного мэра" Славянска Вячеслава Пономарева Стелла Хорошева.
Коммунальные службы Одессы ликвидировали все следы столкновений 2 мая, поврежденная тротуарная плитка восстановлена, мусор вывезен, сообщила начальник отдела по связям со СМИ Одесского городского совета Наталья Мальцева.
Серьезные боестолкновения произошли в понедельник, 5 мая, в селе Семеновка недалеко от Славянска. Представитель штаба самообороны Славянска сообщил, что войска отошли от села "в неизвестном направлении".
Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в связи с последними трагическими событиями в Одессе призвал общественность Украины ужаснуться и не допустить дальнейшей эскалации конфликта в стране.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".