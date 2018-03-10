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    Столкновения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Протесты в Турции
    Столкновения полиции с демонстрантами происходят в Стамбуле - СМИ
    20:01 31.05.2014
    31Протесты в Турции
    Столкновения полиции с демонстрантами происходят в Стамбуле в субботу, в день годовщины начала массовых протестов 2013 года, также около тысячи человек протестуют сегодня в столице Турции Анкаре.
    Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе.
    События в Одессе будут отражены в следующем докладе ООН
    23:27 30.05.2014
    67Столкновения в Одессе
    ООН опубликует 17 июня доклад по правам человека, охватывающий произошедшую в начале мая трагедию в Одессе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель всемирной организации Стефан Дужаррик.
    Бойцы ДНР взяли под контроль Международный аэропорт Донецка
    Движение "Юго-Восток": в боях в Донецке участвуют иностранные наемники
    18:24 26.05.2014
    89Спецоперация на востоке Украины
    Координатор движения"Юго-Восток" Ирина Попова утверждает, что в боях в Донецке на стороне украинской армии участвуют иностранные наемники.
    Вооруженный конфликт в Мали
    Число погибших в Мали военнослужащих выросло до 50 человек
    06:27 26.05.2014
    10
    Не менее 50 военнослужащих армии Мали погибли, 48 получили ранения в ходе боевых действий в городе Кидаль на северо-востоке страны, передает агентство Франс Пресс
    Ситуация в Луганске. Архивное фото
    Киев: 6 пограничников пострадали в столкновениях в Луганской области
    12:36 22.05.2014
    19Спецоперация на востоке Украины
    Шесть пограничников пострадали этой ночью в результате столкновений в Луганской области, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе украинской пограничной службы.
    Взрыв в высотке Pemex в Мехико
    В ходе столкновений в пригороде столицы Мексики ранены 140 человек
    09:52 22.05.2014
    7
    Сто сорок человек получили ранения в среду в результате массовых столкновений жителей пригорода мексиканской столицы с подразделениями полиции.
    Йемен. Архивное фото
    Жертвами столкновений в Йемене стали более 25 человек
    09:26 21.05.2014
    6
    Столкновения между шиитскими мятежниками, суннитами и правительственными войсками на северо-западе Йемена привели к гибели 27 человек.
    Столкновения в Одессе
    Милиция задержала подозреваемого в стрельбе по людям в Одессе 2 мая
    18:08 19.05.2014
    16Столкновения в Одессе
    Сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по населению и по сотрудникам милиции во время массовых беспорядков в Одессе, сообщил замглавы МВД - начальник Главного следственного управления ведомства Сакал.
    Столкновения в Бенгази. Архивное фото
    Число погибших при столкновениях в Бенгази выросло до 79 человек
    11:30 18.05.2014
    24
    По меньшей мере, 79 человек стали жертвами столкновений между исламскими боевиками и военными под командованием отставного генерала Калифы Хафтара в Бенгази, сообщает агентство Франс Пресс.
    Бойцы Нацгвардии Украины. Архивное фото
    Ополченцы: Нацгвардия расстреляла 10 перебежчиков
    11:08 18.05.2014
    129Спецоперация на востоке Украины
    Десять украинских военнослужащих хотели перейти на сторону ополченцев в Славянске, но их расстреляла Нацгвардия, сказала по телефону РИА Новости пресс-секретарь "народного мэра" Славянска Вячеслава Пономарева Стелла Хорошева.
    Столкновения в Бенгази. Архивное фото
    Число жертв столкновений в Бенгази превысило 40 человек
    16:41 17.05.2014
    8
    Число жертв в результате столкновений в Бенгази между исламскими боевиками и военными под командованием отставного генерала Калифы Хафтара достигло 43, свыше 100 человек получили ранения.
    Не менее 13 человек стали жертвами столкновений в Бенгази
    22:35 16.05.2014
    14
    По меньшей мере 13 человек погибли, около 100 получили ранения в результате ожесточенных столкновений между исламскими боевиками, закрепившимися в городе Бенгази на востоке Ливии, и их противниками.
    Столкновения в Бенгази. Архивное фото
    Столкновения исламских боевиков и их противников произошли в Бенгази
    14:13 16.05.2014
    8
    Ожесточенные вооруженные столкновения между исламскими боевиками, закрепившимися в ливийском городе Бенгази, и их противниками произошли в пятницу.
    Жительница Вьетнама
    Жертвами столкновений во Вьетнаме стал 21 человек
    07:27 15.05.2014
    10
    Столкновения начались в ночь на четверг, когда несколько сотен демонстрантов попытались взять штурмом сталелитейный завод Formosa Plastics Group, принадлежащий тайваньской корпорации.
    Траурные мероприятия у Дома профсоюзов в Одессе.
    Число погибших при столкновениях в Одессе выросло до 48 - СМИ
    15:50 11.05.2014
    39Столкновения в Одессе
    Еще один участник столкновений в Одессе скончался в больнице, передает местный портал "Думская.net".
    Ситуация в Мариуполе
    Очевидец рассказал о ранении российского журналиста в Мариуполе - СМИ
    09:20 10.05.2014
    10Кровь на улицах Мариуполя
    Помощь раненному в пятницу в Мариуполе российскому журналисту оказали случайные прохожие и сотрудник милиции, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" очевидец события.
    Арсен Аваков
    СМИ: Аваков заверил, что милиция предотвратит любые происшествия 9 мая
    18:49 08.05.2014
    17День Победы в Украине
    Украинская милиция готова противостоять любым провокациям во время празднования Дня Победы, сообщает в четверг агентство УНИАН со ссылкой на и.о. министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе
    Коммунальные службы Одессы привели город в порядок после беспорядков
    12:03 06.05.2014
    18Столкновения в Одессе
    Коммунальные службы Одессы ликвидировали все следы столкновений 2 мая, поврежденная тротуарная плитка восстановлена, мусор вывезен, сообщила начальник отдела по связям со СМИ Одесского городского совета Наталья Мальцева.
    Ситуация в Семеновке
    Напряженная ситуация в Семеновке недалеко от Славянска 
    09:41 06.05.2014
    241Восстановление Славянска
    Серьезные боестолкновения произошли в понедельник, 5 мая, в селе Семеновка недалеко от Славянска. Представитель штаба самообороны Славянска сообщил, что войска отошли от села "в неизвестном направлении".
    Б. Горин на пресс-конференции в РИА
    ФЕОР: "вменяемым" украинцам нужно остановить эскалацию конфликта
    17:57 05.05.2014
    13Столкновения в Одессе
    Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в связи с последними трагическими событиями в Одессе призвал общественность Украины ужаснуться и не допустить дальнейшей эскалации конфликта в стране.
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