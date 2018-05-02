Репарации для Польши - это ящик Пандоры

John MACDOUGALL / AFP

РИА Новости Украина

Палата представителей Конгресса США приняла закон о справедливости к жертвам Холокоста. После его подписания президентом Трампом, что станет, видимо, лишь формальностью, этот документ будет направлен в разные страны мира, включая Польшу.

Ситуацию для Sputnik комментирует Януш Недзвецки (Janusz Niedźwiecki) — руководитель объединения "Совет Европы по защите демократии и прав человека", независимый публицист и общественный деятель.

Еще в феврале прошло бурное обсуждение закона об Институте национальной памяти, против которого выступили Израиль, Украина и США. На днях, Палата представителей Конгресса США, в свою очередь, приняла закон о справедливости к жертвам Холокоста. В чём тут, собственно, дело? Что Вы об этом думаете?

— Как гласит старая пословица: "Если нет ясности, то речь идёт о деньгах!" Известно, каким сильным является еврейское лобби в США. В течение многих лет США старались добиться от польских властей, чтобы те приняли закон о так называемой реприватизации. По нему польское государство должно было выплатить еврейским организациям, которые представляют общие интересы жертв Холокоста, компенсации за имущество, оставленное в Польше. Этот закон служит, прежде всего, интересам этих же организаций! Когда перед США стоит выбор и надо вставать на сторону Польши или Израиля, то, разумеется, они оказывают поддержку Израилю, своему приоритетному и главному партнёру. Наивен тот, кто думает иначе.

Но есть и у нас выход. Дело в том, что в годы ПНР проблема выплаты компенсаций гражданам США со стороны Польши была урегулирована на основе Договора, подписанного 16-го июля 1960 года обеими странами. По этому Договору правительство США в обмен на 40 миллионов тогдашних долларов приняли на себя обязательства по выплате компенсаций жертвам Холокоста. США пообещали, что больше не станут выдвигать новых требований к Польше. И вот сейчас встает вопрос: почему же польские власти не обратились к этому Договору? А ныне США вновь поддерживают требования тех же организаций, действуя против интересов Польши. Но если США не выполняют подписанных с нашей страной договоров, то встаёт вопрос о действенности политики правительства РП, которое по отношению к США проявляет гибкость почти на уровне услужливости. А что же нам это дает? Надо протестовать против закона США, а то нам солоно придется.

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Лидер Национального Движения, депутат Сейма Роберт Винницкий в своем выступлении заметил, что целью манифестации является выражение протеста против попыток вытрясти деньги из Польши, а также – против вторжения иностранного государства в польские дела. Как бы Вы это прокомментировали?

— Я редко соглашаюсь с постулатами Национального Движения, а форма его протестов мне представляется довольно странной. Не думаю, будто манифестации перед Посольством США или Израиля могут в чём-то помочь. Нам нужны не демонстрации перед дипломатическими представительствами, а усиленные действия наших же дипломатов. Да, мы знаем, что польская дипломатия, как говорят, все время "играла в одни ворота". Она старательно выполняла рекомендации Вашингтона, вот и возникла некая дисфункция её деятельности. Теперь же надо твёрдо противостоять вредной политике американских властей в отношении РП. Я вижу выход в привлечении миллионов поляков или американцев польского происхождения для защиты интересов нашей страны. Они могли бы использовать своё влияние и свои возможности для оказания прессинга на тамошних конгрессменов и сенаторов, чтобы заранее заблокировать тот самый закон, о котором мы говорим. Но, к сожалению, внутри американской "Полонии" есть свои противоречия, что не позволяет ей реально помогать нашей стране, мне очень жаль.

А когда, на Ваш взгляд, этот вопрос может быть разрешен?

— Тут можно говорить о двух вариантах: либо Польшу удастся "переломить" и она начнет выплачивать огромные компенсации, либо в польской юрисдикции произойдут изменения, при которых возникнет возможность полной блокировки каких-либо компенсационных выплат. Для этого надо будет подготовить дальновидные шаги нашей дипломатии. При благоприятных условиях можно будет закрыть вопрос о компенсациях раз и навсегда. Если наша дипломатия не сумеет обеспечить поддержку и доверие к шагам Польши за рубежом, то цена, которую нам придётся заплатить, будет огромной.