Репарационный ящик Пандоры. Польша заговорила о компенсации от Германии

Владимир Матвеев, обозреватель

Глава оборонного ведомства Польши заявил, что Германия должна выплатить Польше военные репарации за нанесенный ущерб и совершенные преступления в годы Второй мировой войны. Заявление последовало на фоне рассмотрения польскими парламентариями возможности потребовать от ФРГ выплаты репараций.

По мнению министра национальной обороны Польши Антони Мацеревича, Германия должна выплатить Польше военные репарации за нанесенный материальный ущерб и преступления против польского народа, совершенные в 1939-1945 гг., сообщает 2 августа Польское радио со ссылкой на интервью Мацеревича телеканалу TVPInfo.

Так, в интервью польскому TVPInfo Мацеревич подчеркнул, что польское государство де-факто никогда не отказалось от претензий в адрес Германии, начавшей 1 сентября 1939 года военную агрессию против Польши, а затем в течение почти пяти лет, оккупировавшей польские территории.

"Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советское марионеточное государство, именуемое Польской Народной Республикой отказалось от части репараций, связанных с тоже марионеточным государством под названием Германская Демократическая Республика", — зявил польский министр.

"Этот акт не получил формально-юридического оформления, а скорее носил политический и публицистический характер", — отметил в эфире ТВ министр национальной обороны. По его словам, первые месяцы Варшавского восстания "носили характер геноцида".

В связи с этим, министр подчеркнул, что Германия может только пытаться загладить свою вину, "заплатить страшный долг, который они должны польскому народу".

Между тем, польские парламентарии, власти пока рассматривают возможность потребовать от Германии выплатить репарации в связи с потерями Польши в ходе Второй мировой войны.

Как сообщает РАР, аналитическая служба Сейма Польши на следующей неделе рассмотрит запрос депутата от правящей партии Право и Справедливость Аркадиуша Мулярчика о возможности официально потребовать у Германии компенсацию за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

"В свете международного права, Республика Польша может запросить требование компенсации от Германии за материальный ущерб и личный, вызванный немецкой агрессией во время Второй мировой войны", — говорится в сообщении.

Этим вопросом парламентарии занялись после того, как лидер правящей партии Ярослав Качиньский, одна из наиболее влиятельных политических фигур, заявил, что Польша готовится к "историческому контрнаступлению", передает Foxnews.

"Речь идет об огромных суммах, а также о том факте, что Германия многие годы отказывалась нести ответственность за Вторую мировую войну", — цитирует издание заявление Качиньского, которое он сделал на минувшей неделе.

Качиньский считал необходимым требовать репарации еще 10 лет назад, когда занимал пост премьер-министра страны, что тогда вызвало охлаждение отношений Варшавы и Берлина.

Напомним, в результате Второй мировой войны погибло около шести млн поляков. Кроме того, сообщает DW, Польше был нанесен огромный материальный ущерб.

По мнению экспертов, нынешний мир выстраивается таким образом, что все политические отношения коммерциализируются. И в этой коммерциализации весьма велика составляющая репарационных требований.

Наряду с этим, дебаты по репарациям происходят в то время, когда "политическая температура" между Брюсселем, Берлином, с одной стороны, и Варшавой, с другой, особо накалилась из-за расхождений по вопросам распределения беженцев по квотам, навязываемым ЕС, и проходящей в Польше судебной реформой.

Напомним, Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши из-за закона о судебной реформе, принятого в стране. Это сделано после официальной публикации Варшавой закона о работе судов 28 июля. В случае принятия санкций в отношении Варшавы, Польша может быть лишена права голоса в Евросовете.

Наряду с этим, комментируя заявления поляков по возможным выплатам Германией военных репараций, представитель правительства ФРГ отметила в среду, что считает вопрос репараций окончательно закрытым, ссылаясь на историческое соглашение 1953 года.

"Нам не поступало запроса, на который мы могли бы отреагировать. Вопрос репараций Польше был с правовой и политической точек зрения полностью урегулирован. Варшава в августе 1953 года отказалась от дальнейших репараций со стороны Германии и впоследствии неоднократно это подтверждала. Германия осознает всю ответственность за события Второй мировой войны с политической, моральной и финансовой точек зрения; вопрос о реституции был закрыт", — цитирует заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер DW.

"ФРГ выплатила в большом объеме репарации, в том числе Польше, в качестве компенсации за нанесенный ущерб, и осуществляет значительные выплаты за противоправные деяния нацистов до сих пор", — сказала Деммер.

Напомним, в сентябре минувшего года стало известно, что в Греции продолжают настаивать на том, что официальный Берлин должен выплатить репарации за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой войны.

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Наряду с тем, что полякам едва ли удастся добиться от официального Берлина выплаты военных репараций, официальное требование Варшавы может послужить инструментом давления на Берлин и Брюссель (ФРГ — ведущая страна ЕС) в свете обострения претензий ЕС к Варшаве, которую существенно поддерживают США и НАТО.