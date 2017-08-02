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    Сына главы Евросовета допросили в Польше по делу о финансовой пирамиде

    (обновлено: )2410
    По данным Rzeczpospolita, деятельность финансовой пирамиды Amber Gold пришлась на годы работы правительства Дональда Туска.
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Сына экс-премьера Польши, действующего главы Евросовета Дональда Туска — Михала Туска несколько часов допрашивали в прокуратуре в польской Лодзи по делу о финансовой пирамиде Amber Gold, сообщает газета Rzeczpospolita.

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    По данным издания, допрос состоялся в понедельник. "(Допрос Туска) не привёл к перелому в следствии", — сообщил изданию представитель прокуратуры Кшиштоф Буковецкий.

    Утверждается, что в ходе допроса Туск заявил, что не знает, почему ему в исключительном порядке выплатили вознаграждение после "развала" авиакомпании OLT Express.

    Деятельность Amber Gold пришлась на годы работы правительства Дональда Туска. Сообщалось, что кабмин информировали о рисках, связанных с деятельностью компании, однако никаких мер предпринято не было. В ходе работы следственной комиссии по делу Amber Gold, которая была созвана решением сейма в 2016 году и практически полностью состоит из депутатов ныне правящей партии "Право и справедливость", появлялись предположения, что Туск, вероятно, мог быть заинтересован в продолжении работы спорной компании. Поводом для этого стал тот факт, что сын Туска Михал являлся сотрудником авиакомпании OLT Express, которая принадлежала Amber Gold.

    Фирма Amber Gold была создана в начале 2009 года и предлагала клиентам инвестировать в золото, серебро и платину. Клиенты привлекались высокой процентной ставкой — от 6 до 16,5%, что значительно превышало доход от банковских вкладов. Уже в декабре 2009 года Комиссия финансового надзора предупреждала, что у Amber Gold нет разрешения на ведение банковской деятельности, в частности, компания не имеет права принимать денежные вклады. Ведомство подавало жалобу в прокуратуру, однако полноценное следствие в отношении компании не проводилось до 2012 года.

    Агентство внутренней безопасности Польши начало расследование в отношении Amber Gold летом 2012 года по подозрению во введении клиентов в заблуждение и в отмывании денег. Спустя месяц после начала расследования компания заявила о ликвидации, не выплатив тысячам клиентов ни вклады, ни проценты по ним.

    Первое обвинение по делу Amber Gold — о мошенничестве в крупном размере — было предъявлено главе фирмы Марчину Плихту. По версии обвинения, Плихт и его жена в 2009 — 2012 годах обманули 19 тысяч человек, которые потеряли порядка 851 миллиона злотых (почти 210 миллионов долларов). Плихтам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

    За время проведения расследования были допрошены порядка 20 тысяч свидетелей, дело состоит из почти 16 тысяч томов.

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