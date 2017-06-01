Порошенко и Туск обсудили повестку дня саммита Украина-ЕС

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Дональдом Туском обсудил повестку дня предстоящего саммита Украина–ЕС и график вступления в силу соглашения об ассоциации, сообщается на сайте главы государства.

Ранее пресс-служба президента сообщила, что Порошенко Туск договорились о встрече в формате Украина-ЕС 13 июля в Киеве.

"Порошенко поздравил Дональда Туска с ратификацией соглашения об ассоциации Украина-ЕС Сенатом Нидерландов. Собеседники также скоординировали график вступления в силу соглашения об ассоциации", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте президента, Порошенко и Туск обсудили повестку дня саммита в формате Украина-ЕС, который состоится в Киеве 13 июля.

Туск проинформировал Порошенко о результатах встречи G7 в Италии. Также Порошенко и глава Евросовета обсудили ситуацию в Донбассе, говорится в сообщении.

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.