Соцсети: ассоциация с ЕС - "перемога" с прищуром "зрады"

Тимур Громов, РИА Новости Украина flickr.com/Marjolein & Willem Frank Евроассоциация: Нидерланды дают добро

ЕС окончательно распахнул двери перед Киевом. Во вторник, 30 мая, сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Это было последнее государство Евросоюза, до сих пор не ратифицировавшее соглашение о сотрудничестве с Украиной. Далее, согласно процедуре, документ подпишет король Нидерландов, его опубликуют в официальной газете, и только с этого момента закон вступит в силу. Затем Нидерланды передадут ратификационные грамоты в Брюссель.

В соцсетях эта новость вызвала немало споров — далеко не все украинцы рады этому историческому событию: "Ратификация соглашения с ЕС! Нидерланды сказали YES!";

"Окончательная ратификация ассоциации между Украиной и Европейским Союзом — это "перемога" с явным привкусом "зрады". Голландцы настойчиво требовали, чтобы это соглашение стало пустым звуком и не давало Украине никаких внятных перспектив на вступление в ЕС и полноценную интеграцию". "Это похоже на вот что: лакей клянчит у господ пустить его в прихожую. Те наконец соглашаются — с условием, что он не вправе претендовать на посещение гостиной. Если только вякнет о таком желании — его выкинут и из прихожей", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook