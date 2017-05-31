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    Соцсети: ассоциация с ЕС - "перемога" с прищуром "зрады"

    Тема:

    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС (468)

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    Ассоциацию Украина-ЕС поддержал Сенат Нидерландов - последний из законодательных органов стран Евросоюза. Однако в украинском сегменте соцсетей приближению этого долгожданного события радуются далеко не все. Все ли так гладко в истории объединения?
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Marjolein & Willem Frank
    Евроассоциация: Нидерланды дают добро

    ЕС окончательно распахнул двери перед Киевом. Во вторник, 30 мая, сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Это было последнее государство Евросоюза, до сих пор не ратифицировавшее соглашение о сотрудничестве с Украиной. Далее, согласно процедуре, документ подпишет король Нидерландов, его опубликуют в официальной газете, и только с этого момента закон вступит в силу. Затем Нидерланды передадут ратификационные грамоты в Брюссель.

    В соцсетях эта новость вызвала немало споров — далеко не все украинцы рады этому историческому событию: "Ратификация соглашения с ЕС! Нидерланды сказали YES!";

    "Окончательная ратификация ассоциации между Украиной и Европейским Союзом — это "перемога" с явным привкусом "зрады". Голландцы настойчиво требовали, чтобы это соглашение стало пустым звуком и не давало Украине никаких внятных перспектив на вступление в ЕС и полноценную интеграцию". "Это похоже на вот что: лакей клянчит у господ пустить его в прихожую. Те наконец соглашаются — с условием, что он не вправе претендовать на посещение гостиной. Если только вякнет о таком желании — его выкинут и из прихожей", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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