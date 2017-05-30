Юнкер: ратификация ассоциации должна завершиться к саммиту Украина – ЕС

КИЕВ, 30 мая – РИА Новости Украина. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что процедура ратификации соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом будет завершена к саммиту Украина – ЕС в июле, говорится в его заявлении.

Во вторник парламент Нидерландов по итогам голосования в сенате одобрил соглашение об ассоциации. Теперь его должны подписать король и министр иностранных дел страны, затем нормативный документ опубликуют в официальном вестнике страны.

"Голосование в голландском сенате сегодня направляет нашим украинским друзьям важный сигнал из Нидерландов и от всего Европейского Союза: место Украины – в Европе, будущее Украины связано с Европой", — заявил Юнкер, комментируя итоги голосования.

Он отметил, что "соглашение теперь на один шаг ближе к ратификации".

"Я хотел бы, чтобы процесс завершился быстро, к саммиту ЕС – Украина в июле", — сказал глава ЕК.