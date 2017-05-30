наверх
30.05.201716:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Юнкер: ратификация ассоциации должна завершиться к саммиту Украина – ЕС

    Тема:

    Евросоюз отменил визы для украинцев (461)

    (обновлено: )84
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что голосование парламента Нидерландов показало, что будущее Украины связано с Европой.
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 30 мая – РИА Новости Украина. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что процедура ратификации соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом будет завершена к саммиту Украина – ЕС в июле, говорится в его заявлении.

    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Визы с РФ против безвиза с ЕС. Кто кого?

    Во вторник парламент Нидерландов по итогам голосования в сенате одобрил соглашение об ассоциации. Теперь его должны подписать король и министр иностранных дел страны, затем нормативный документ опубликуют в официальном вестнике страны.

    "Голосование в голландском сенате сегодня направляет нашим украинским друзьям важный сигнал из Нидерландов и от всего Европейского Союза: место Украины – в Европе, будущее Украины связано с Европой", — заявил Юнкер, комментируя итоги голосования.

    Он отметил, что "соглашение теперь на один шаг ближе к ратификации".

    "Я хотел бы, чтобы процесс завершился быстро, к саммиту ЕС – Украина в июле", — сказал глава ЕК.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта"
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Микрофон
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Донбасс. Архивное фото
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе