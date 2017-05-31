Украина-ЕС. МИД РФ обрушился с критикой на власти Нидерландов

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Власти Нидерландов обвели собственный народ вокруг пальца, одобрив соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Во вторник, 30 мая, парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Теперь его должны подписать король и министр иностранных дел Нидерландов, затем нормативный документ опубликуют в официальном вестнике страны. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что процедура ратификации соглашения будет завершена к саммиту Украина — ЕС в июле.

По словам российского дипломата, "на протяжении последнего года в России, да и в мире, с интересом наблюдали, как сторонники так называемого европейского будущего Украины целых 14 месяцев искали выход из ситуации, сложившейся после референдума в Нидерландах, на котором голландский народ четко и недвусмысленно заявил о своем неприятии идеи любой ценой привязать Украину к Евросоюзу".

"Из всего этого следует печальный вывод: фактически голландский народ, сказавший "нет" ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца. Сделали это его собственные лидеры, в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сущности Соглашения об ассоциации Украина – ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном", — приводит российское внешнеполитическое ведомство слова своего официального представителя.

Что касается властей Украины, то, по мнению Захаровой, "ратификация злополучного соглашения даст им еще какое-то время, чтобы продолжать кормить украинцев сказками о "светлом европейском будущем", набор которых стал существенно беднее после принятого для обеспечения ратификации юридически обязывающего решения 28 стран-членов ЕС".

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"При этом Киев продолжит игнорировать стремительное превращение Украины из промышленно развитого государства в аграрно-сырьевой придаток ЕС. Надежда остается на мудрость украинского народа, который сможет во всем разобраться", — сказала она.

Нидерланды были единственной страной Евросоюза, которая не ратифицировала соглашение о евроассоциации Украины, поскольку голландцы высказались против этого на референдуме в апреле прошлого года.