О чем пишут в мире: спецпрокурор США по РФ, тайная жизнь короля Нидерландов

РИА Новости Украина

Экс-глава ФБР стал спецпрокурором по "вмешательству РФ"

Передовицы зарубежных изданий в четверг посвящены назначению специального прокурора по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США, пост займет экс-директор ФБР Роберт Мюллер.

"Я принимаю эту ответственность и буду выполнять ее в полную меру своих возможностей", — цитирует его газета Guardian.

Как сообщает газета New York Times, решение о назначении Мюллера принял заместитель генерального прокурора (замминистра юстиции) США Род Розенстайн. Президент США Дональд Трамп и генпрокурор (министр юстиции) Джефф Сешнс узнали о нем уже после того, как Розенстайн подписал соответствующий приказ.

По данным Washington Post, после назначения Трамп собрал представителей своей канцелярии и вместе с ними составил заявление, в котором подчеркнул, что между его избирательной кампанией и каким-либо иностранным вмешательством в выборы нет никакой связи. Один из представителей Белого дома, участвовавший в обсуждении, описал Трампа "невероятно спокойным и сдержанным".

"Я ожидал, что он будет рвать и метать, а он был такой — "Хорошо, пусть они делают, что должны, а мы сосредоточимся на своей повестке", — сказал источник газете.

Как подчеркивает Washington Post, эта новость стала "ясным сигналом Белому дому о том, что следователи намерены активно заниматься этим вопросом, несмотря на настойчивые заявления президента об отсутствии "соглашений" с Кремлем".

Новость о назначении была положительно принята на Капитолийском холме, как в стане демократов, так и республиканцев, подчеркивает New York Times. Мюллер работал на посту директора ФБР в течение 12 лет, с 2001 года, и считается человеком с "безупречной репутацией" и "одним из самых надежных представителей правоохранительных органов в стране".

Челси Мэннинг, передавшая WikiLeaks секреты США, вышла из тюрьмы

Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) покинула в среду военную тюрьму в США после того, как провела в заключении семь из 35 лет срока, полученного за "слив" WikiLeaks тысяч дипломатических депеш и других секретных документов, пишет в четверг газета USA Today и ряд других зарубежных изданий.

Как отмечает New York Times, после вынесения приговора суд в результате рассмотрения ее запросов признал Мэннинг женщиной. Кроме того, за время заключения Мэннинг несколько раз отказывали в получении медпомощи, в прошлом году она дважды пыталась покончить с жизнью.

Через несколько часов после освобождения Мэннинг заявила: "Я жду стольких вещей! Что бы ни было впереди, это намного важнее, чем прошлое. Я пытаюсь понять ситуацию — это потрясающе, странно, смешно и совершенно ново для меня", — цитирует ее газета Guardian.

Издания подчеркивают, что решение о сокращении срока Мэннинг принял экс-президент США Барак Обама в один из последних дней своего пребывания на посту. Как отмечает Washington Post, решение стало "неожиданным поворотом для Обамы, во время президентства которого инициировано больше преследований, связанных с утечками, чем за правление всех администраций вместе взятых".

США сохраняют статус-кво по Ирану

Многие мировые СМИ пишут о новых решениях администрации Трампа в отношении Ирана.

"США продолжают режим снятия санкций против Ирана в соответствии с ядерной сделкой, но вводят новые иранские санкции, связанные с ракетной программой", — пишет газета Washington Post.

По мнению авторов Politico, "решение ввести новые санкции вкупе с публикацией доклада о предполагаемых нарушителях прав человека в Иране, было лишь еще одной попыткой новой республиканской администрации четко обозначить свою враждебность по отношению к Ирану, несмотря на то, что она пытается избежать отказа от ядерной сделки, заключенной бывшим президентом Бараком Обамой".

Некоторые СМИ, среди них Hill, отмечают, что такой шаг был предпринят буквально за несколько дней до выборов в Иране.

"Однако как действия США повлияют на голоса людей, не ясно", — заключает Politico.

"Тайное" хобби короля Нидерландов

Многие СМИ сегодня также пишут о том, что король Нидерландов Виллем-Александр признался, что более 20 лет исполняет обязанности второго пилота на пассажирских рейсах авиакомпании KLM Cityhoppe.

Так, британская Guardian отмечает, что Виллем-Александр не перестал дважды в месяц садиться за штурвал авиалайнера даже после того, как взошел на престол в 2013 году. Он управлял узкофюзеляжным самолетом Fokker 70. Однако KLM Cityhopper, осуществляющая ближнемагистральные коммерческие авиаперевозки по аэропортам Европы, недавно заменила эту машину на Boeing 737, в связи с чем 50-летний монарх намерен в ближайшие месяцы пройти курс повышения квалификации.

В беседе с газетой Telegraaf Виллем-Александр отметил, что никогда не называл свое имя, обращаясь к пассажирам, однако некоторые из них все равно узнавали короля по голосу. В аэропортах одетый в униформу авиакомпании Виллем-Александр также чаще всего оставался неузнанным.

"Я считаю, что летать удивительно. Нельзя взять свои ежедневные проблемы в воздух. Можно полностью переключиться и сфокусироваться на чем-то другом. Это то, что расслабляет меня больше всего во время полетов", — заявил монарх.

Каннский кинофестиваль отмечает 70-ю годовщину REUTERS Eric Gaillard Все счастливы! Открытие Каннского фестиваля

О громком культурном событии пишут большинство зарубежных СМИ.

"Семидесятый Каннский фестиваль открылся в среду под солнцем Лазурного берега и звезд, источающих не менее мощное свечение, таких как Уилл Смит и Марион Котийяр", — пишет газета Washington Post.

New York Times обращает внимание на "содержание" — "На фестивале, который проходит с 17 по 28 мая будут представлены более 50 премьер, включая работы Тода Хейнса, Софии Копполы, Михаэля Ханеке, Ноа Баумбака и Арно Деплешенаб, наряду со специальными проектами Аньес Варда, Дэвида Линча и Аббаса Кьяростани…".

Многие СМИ уделяют особое внимание вопросу обеспечения безопасности на фестивале. Так, Guardian пишет: "Во времена, когда уровень угрозы во Франция повышен вследствие серии террористических атак, местные власти приняли решение поднять уровень защиты до беспрецедентного уровня". Отмечается, что число персонала, отвечающего за безопасность, значительно увеличено, при этом полицейским впервые разрешили иметь при себе огнестрельное оружие.