Ассоциация с ЕС. Украина запаздывает

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Сенат Нидерландов вслед за Палатой представителей ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Теперь остались только формальности — подпись короля Нидерландов и направление документа в Брюссель.

Нидерланды были единственной страной Евросоюза, которая не ратифицировала Соглашение о евроассоциации Украины, поскольку голландцы высказались против этого на референдуме в апреле прошлого года.

Что ратификация соглашения означает на практике, прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

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Остання країна ЄС затвердила угоду про асоціацію. Що це означає на практиці?

— На практиці, чесно кажучи, це означає, що треба виконувати угоду про асоціацію, і багато вимог, які накладає на Україну угода про асоціацію, треба втілювати в життя. І ми кажемо про адаптацію законодавства, нормативних актів українських до європейських засад, які взяла на себе українська сторона. Тому я вважаю, що ця остання крапля, яка сьогодні була продемонстрована Голландією, вона просто означає, що нам треба ще активніше працювати над планами імплементації угоди, яка на сьогоднішній момент ще пробуксовує.

Тобто поки вона діяла в тимчасовому режимі, ніхто особливо і не поспішав? Багато питань можна було б вирішити раніше?

— Так, можна було паралельно працювати, імплементувати законодавство, норми, які потрібні. І насправді європейська сторона зараз не робить з цього галасу, але тим не менше, план ми, чесно кажучи, не виконуємо в повному обсязі, запізнюємося з виконанням багатьох речей. Але тим не менше, я думаю, що якщо ми зараз візьмемося за справу і дійсно об'єднаємо зусилля і парламенту, і уряду, і президента, то я думаю, що вдасться наздогнати. Адже чесно кажучи, багато чого відкриватиметься тоді, коли будуть діяти європейські норми і стандарти. Бо ми кажемо про те, що можливості для поширення або посилення торгівлі з ЄС існують. Але товари не будь-які можуть там продаватися, а саме такі, які будуть відповідати європейським нормам і стандартам. І для того, щоб вони таким стандартам відповідали, звичайно, і бізнес має зробити певні кроки, але і уряд України, і взагалі Україна має зробити кроки по адаптації українського законодавства до європейського. Якщо Україна адаптує такі норми і стандарти, то українська продукція зможе експортуватися не тільки до країн ЄС, а вона може продаватися будь де, тому що це абсолютно нормальні, логічні і міжнародно визнані норми і стандарти.

Може, а чи буде?

— Оце може, а чи буде, залежатиме від дій парламентарів, уряду і президента. Звичайно, бізнес в цьому контексті буде виступати рушійною силою в певній мірі, мені здається, велика частка зобов'язань і відповідальності лежить на плечах саме тих людей, що сидять в ВРУ, і уряді, і в АП. Тому що чесно кажучи, саме вони роблять потрібні кроки, які наближують нас до ЄС. Тому чи буде, чи ні — покаже час. Але я сподіваюсь, що все-таки ми отримаємо реальні можливості, тому що чесно кажучи, якщо ми не будемо виконувати план по імплементації, то це буде просто порушення міжнародного договору, який взяла на себе Україна, і це недобре, дипломатично скажемо.

Наскільки сьогодні виконано цей план? Що найважливіше зроблено і що найважливіше не зроблено за три роки? Украинское фото Как безвиз угробит Украину

— Не можна сказати, що за три роки ми мали виконати весь план. Ні, там все розписано по хронології, по датам. Щоби розуміти, яким чином рухатися вперед з імплементацією. Тому ми просто по деяким моментам, зокрема в транспортній галузі, ми пасемо задніх. Але знову ж таки, європейська сторона іноді навіть не розуміє, чому в нас не рухається вперед. Вона зводить до того, що інколи просто недержавницькі інтереси, персональні інтереси, вони стоять перед державними. Це не в повній мірі відповідає дійсності. Іноді у нас просто немає координації, можливо, може чогось ще не вистачає для того, щоб втілити в життя потрібні речі. Але враження таке у європейських колег виникає, що у нас тут корупція, що у нас не всі готові до прийняття державницьких рішень. Тому я вважаю, що наші парламентарі і наша урядова команда можуть показати те, що вони дійсно абсолютно відповідальні люди, які будуть робити все можливе для того, щоб виконувати міжнародні зобов'язання українські.

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Чи можна допустити, що в цьому документі приховані дискримінаційні економічні норми для української сторони? Адже і зараз лунає критика, наприклад, щодо перерозподілу квот для українських виробників?

— Я жодним чином не ідеалізую цей документ, можливо, там і є певні речі, які не на 100% задовольняють потреби чи вимоги української сторони. Але тим не менше, ми виходимо з того, що Україна взяла на себе ці зобов'язання. Якби вона не хотіла їх брати, не треба було брати і не треба було тоді завершувати перемовний процес. Але ми кажемо про те, що ти взяв на себе зобов'язання, підписався під ними, тоді треба робити все можливе для того, щоб ці зобов'язання виконати.

Для перегляду квот, для розширення цих квот, це знову таки додаткові зусилля, які прикладає українська дипломатична сторона, і не тільки дипломатична, для того щоб їх реалізувати. Знаєте, коли я пригадую момент, коли був перемовний процес, і коли українська сторона, українська урядова команда запитувала бізнес: що не влаштовує, що потрібно, щоб урядова команда взяла до уваги, щоби перемовний процес був ефективним, то на той момент не було високої активності бізнесу. І дуже легко після того, як вже перемовний процес завершився, потім критикувати. Це нормальна така у нас практика. Але тим не менше, мені здається, що треба з одного боку привітати ці кроки, які були зроблені урядовою командою для того, щоб завершити перемовний процес, так, дійсно, були певні речі, які можливо нам не подобаються бізнесу, але давайте тоді спільно працювати над тим, щоб ці речі прибирати з документу, або народжувати якісь нові додаткові угоди, які потрібні для того, щоби поважати позиції бізнесу.

Ранее помощник начальника западного регионального управления Госпогранслужбы Владимир Шеремет в эфире "ГС" отметил, что сейчас существует слишком много "страшилок" о трудностях пересечения границы с ЕС, которые не соответствуют действительности.

Также политический эксперт Янина Соколовская в эфире Голоса Столицы обратила внимание, что Европейский Союз стал для украинцев синонимом мечты и хорошей жизни.