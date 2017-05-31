Ассоциация с ЕС: не рассчитывайте на прорыв

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Сенат Нидерландов поддержал соглашение об ассоциации Украины и ЕС, и теперь голландское правительство сможет ратифицировать соглашение (это была последняя страна, которая до сих пор не ратифицировала документ), следовательно, соглашение наконец вступит в силу.

Согласно европейскому законодательству соглашение вступает в силу в первый день второго месяца, следующего за датой сдачи на хранение последней ратификационной грамоты или документа об утверждении.

Соглашение об ассоциации – это документ размером около тысячи страниц. Он состоит из преамбулы, семи разделов, 44 приложений, 3 протоколов и декларации. Примерно 80% соглашения посвящены экономическим вопросам и развитию торговли. Документ предусматривает, в частности, введение всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и странами ЕС, в результате чего ожидаемо произойдет углубление интеграции нашей экономики во внутренний рынок ЕС.

"Отныне появился больший уровень определенности, связанный с тем, что ситуацию не раскрутят в обратную сторону, а это достаточно важно. Хотя не ратифицированное соглашение не было основным фактором, почему в Украину не шли (либо шли в совершенно незначительном количестве) иностранные инвестиции, но все же это был фактор неопределенности. Теперь очевидно, хотя основные риски, конечно же, остаются, что европейцам будет легче принимать решение по поводу того, хотят ли они инвестировать в Украину", - сказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в комментарии РИА Новости Украина.

Как пояснил экономист, это важно, поскольку речь идет о возможности включения Украины в так называемые "технологические цепочки", производственные цепочки Европейского союза.

"Конечно, никто не говорил, что здесь будут выпускать конечную продукцию, или какие-то очень важные узлы и агрегаты, но какие-то могут выпускать. И с этой точки зрения логика бизнеса прояснится: им теперь понятно, что ситуация зафиксирована на определенном уровне, и можно не бояться этого риска", — пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что все остальные риски, связанные с высоким уровнем коррупции, зарегулированностью бизнеса, остаются.

"Даже при оптимистическом прогнозе Министерства экономического развития и торговли, которое заявляет, что Украина может подняться на 10 позиций в Рейтинге легкости ведения бизнеса, это не означает прорыва, остается масса узких мест: некачественная судебная система, недостаточная защита прав собственности, недостаточная защита инвестора, возможные макроэкономические риски", — считает экономист.

В то же время Устенко подчеркнул, что украинцы, особенно украинский крупный бизнес, теперь тоже должны понимать, что уровень конкуренции потенциально может быть усилен.

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"Конечно, интерес в рынке в 100 миллиардов долларов очень условный, учитывая, что объем экономики самого Европейского союза по результатам прошлого года превысил отметку в 15 триллионов долларов. Несомненно, экономика Украины может со временем вырасти, но даже в самое хорошее время она не превышала уровень в 200 миллиардов, но это все равно не соизмеримые цифры. Но все равно потенциально существуют риски, особенно для украинских крупных товаропроизводителей, что конкуренция на нашем рынке может многократно усилится. Путь не сейчас, но после того, как Украина должна будет по Соглашению убирать ограничительные барьеры на пути реализации европейской продукции. И это значит, что украинский крупный бизнес уже сейчас должен не только серьезно задуматься, а уже начать вкладывать деньги в модернизацию своих предприятий", — сказал Устенко.

При этом эксперт выразил опасения, что провести модернизацию будет затруднительно, поскольку украинский крупный товаропроизводитель не только испытывает недостаток в средствах, но и не имеет особого желания вкладывать их в модернизацию своих производств в Украине.

"Что тоже объективно, поскольку крупный бизнес в Украине чувствует себя уже вполне международным инвестором и может вкладываться и в Украину, а может вкладываться и в других странах, в зависимости от того, как он соотносит риски и прибыль, которую можно получить в том или ином регионе. Поэтому для украинского бизнеса вроде бы и надо было бы вкладывать деньги в модернизацию с своих предприятий, чтобы увеличить их конкурентноспособность, но вместе с тем я не уверен, что они это будут делать из-за недостаточно качественного бизнес-климата — у них есть альтернатива", — считает Устенко.

Экономист прогнозирует, что потенциально от соглашения об ассоциации с ЕС может выиграть средний и малый бизнес, которому будет легче встроиться в технологические, проивзводственные цепочки Европейского союза.

"Но опять-таки, не так важна та часть соглашения, которая касается ЗСТ, как более важной для меня является та часть, которая связана с институциональными изменениями в стране. И это то, о чем говорит украинское экспертное сообщества, о чем говорит Международный валютный фонд, и что озвучивают сами украинские политики и чиновники: необходимость создания качественной судебной системы, защита прав собственности, низкие административные барьеры, эффективность государственной системы управления. То есть, все то, что должно изменить в долгосрочной перспективе качество бизнес-климата в стране и обеспечить более устойчивое экономическое развитие Украины", — подчеркнул экономист.

По его словам, не стоит сильно идеализировать то, что было принято. "Действительно часть рисков исчезла, что уже хорошо. Но рассчитывать, что только за счет этого удастся реально сделать прорыв, я бы не стал. Домашнее задание для Украины остается таким же глобальным, как оно было и до ратификации. Я доволен, что Нидерланды проголосовали, потому что мне кажется, что части украинских политиков было бы выгодно, чтобы этого не произошло: соглашение оставалось бы в подвешенном состоянии, и можно было бы на это ссылаться, объясняя отсутствие институциональных изменений в стране", — подытожил Устенко.