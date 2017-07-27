Туск вызван на допрос в прокуратуру Польши

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КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Глава Евросовета Дональд Туск вновь вызван в прокуратуру в Польше, сообщает телеканал TVN24 со ссылкой на неназванные источники.

Информацию об этом телеканалу подтвердил адвокат Роман Гертых, который представляет интересы Туска по делу о расследуемом сотрудничестве польских спецслужб с российской ФСБ. При этом, по данным телеканала, вызов Туска в прокуратуру не связан с теми расследованиями, в связи с которыми он ранее давал показания в качестве свидетеля.

Источник TVN24 сообщил, что главу Евросовета обязали явиться в прокуратуру 3 августа. В каком статусе находится Туск, не уточняется.

Ранее главу Евросовета уже вызывали в польскую прокуратуру, допрос 19 апреля продолжался около восьми часов. Дело касалось сотрудничества военной контрразведки Польши с ФСБ. Также в апреле прокуратура вновь вызвала Туска на допрос 5 июля в качестве свидетеля по делу о нарушениях при идентификации останков жертв смоленской катастрофы.

Очередной допрос должен был состояться 5 июля, однако Туск не явился в прокуратуру, сославшись на занятость. Отмечалось, что прокуратура направит ему повторный запрос в срок, который не помешает ему исполнять свои служебные обязанности.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.