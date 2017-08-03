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    Зарубежье

    Rzeczpospolita: Польша мечтает выдавить "Газпром" из Европы

    Тема:

    Санкции США по России ударили по ЕС (477)

    (обновлено: )51618
    Новые санкции США против России могут помочь Польше выйти из изоляции и предоставить ей шансы на создание коалиции против "Газпрома", пишут мировые СМИ. Как это повлияет мировой рынок углеводородов и весь геополитический расклад?
    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Вначале американский Сенат, а затем Палата представителей подавляющим количеством голосов приняли пакет санкций против России, которые затронут жизненно важный для российского бюджета канал поступления средств: продажу газа европейским государствам, пишет в статье для Rzeczpospolita эксперт по вопросам безопасности, сотрудник аналитического центра Warsaw Enterprise Institute Анджей Талага.

    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
    РФ и США: на пороге санкционной войны

    "Польское руководство находится в состоянии конфликта с Еврокомиссией, а европейские институты не поддерживают идею блокировки строительства газопровода "Северный поток-2". Решение американцев может помочь Польше выйти из изоляции и даст ей шансы на создание коалиции против "Газпрома", — полагает эксперт.

    Выдавить российский концерн

    "Санкции вписываются в обнародованный президентом Дональдом Трампом план увеличения экспорта сжиженного газа. Экспортный потенциал США составляет около 180 миллиардов кубометров в год, в ближайшие три года за границу начнет поступать примерно половина этого объема. Сейчас американцы пользуются одним газовым терминалом, но в планах — создание еще четырех, а администрация по заявкам энергетических компаний поддержала идею строительства 11 таких объектов. Это будет масштабное энергетическое наступление, которое преобразит мировой рынок углеводородов и, что за этим следует, геополитический расклад", — продолжает Анджей Талага.

    "Принятый Конгрессом пакет санкций представляет Россию в образе конкурента на газовом рынке. Конгрессмены обвиняют ее в том, что она использует это сырье в качестве политического инструмента, призывают заблокировать новые инвестиции в транспортные сети (в том числе "Северный поток-2"), а также хотят поддержать Украину в ее стремлении обрести энергетическую независимость", — говорится в статье.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Санкции США, реакция России, Минск и судьба Украины

    "Санкции будут распространяться на все иностранные компании, которые решат инвестировать в строительство новых газопроводов, служащих для транспортировки газа из России. Это означает, что они не смогут вести дела с американскими фирмами, гражданами или американским государством", — продолжает эксперт.

    "Энергетическим концернам из Германии, Франции, Италии и Австрии придется выбирать, на контрактах с какой страной они хотят зарабатывать: с Россией или с США. Для многих из них это — серьезная дилемма. Французская компания Engie заявила, что ее дальнейшее участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" зависит от того, вступят ли санкции в силу. Немецкое руководство, в свою очередь назвало проекты, связанные с созданием транспортных сетей для "Северного потока", ненадежными", — напомнил Анджей Талага.

    "В конечном итоге — после волны протестов — европейские концерны не пойдут на риск утраты контактов с американцами ради бизнеса с Россией. Удар оказался точным: до сих пор никому, в том числе европейским институтам, которые призваны продвигать политику диверсификации поставок сырья в Европу, не удавалось остановить "Северный поток". Это сделают американские санкции", — полагает автор статьи.

    Новое газовое наступление

    "Все это не может не радовать Польшу. Политика США совпадает с нашей стратегией обретения энергетической независимости от России. Замена российского газа на американский выглядит идеальным решением с геополитической точки зрения. Однако нам придется увеличить мощности газового терминала в Свиноуйсьце (или даже построить второй), а также запустить транспортные сети на направлении север-юг и новые трубопроводы, охватывающие блок стран востока ЕС и Украину. Тогда единственной проблемой будет только цена американского газа", — отмечает польский эксперт.

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    "Преимущества новой ситуации будут заключаться в том, что терминалы и транспортные сети позволят нам, если американское сырье окажется слишком дорогим, покупать газ во всем мире. При поставках газа по российским трубопроводам никакого выбора у нас не было", — напомнил Анджей Талага.

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    "Интересы США совпали с нашими, и это — хорошее предзнаменование. Сейчас нам остается придерживаться намеченного пути — чтобы, пользуясь поддержкой США, склонить ЕС к преобразованию европейского рынка газа: ограничению поставок из России и увеличению объема закупок на свободном рынке, в первую очередь, у американцев. На этот раз наша геополитическая концепция не противоречит экономическим интересам Америки, а это значит, что у нее есть шансы на претворение в жизнь", — полагает автор статьи.

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