Закон о санкциях США предусматривает 30 млн долларов для Украины

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Закон о новых санкциях Соединенных Штатов Америки против России предусматривает выделение 30 млн долларов на реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины, сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"Законодательный акт предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 млн долларов на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 млн долларов", — говорится в сообщении.

В среду Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за якобы "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. При этом никаких доказательств в обоснование своих действий американская сторона не привела.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участники слушаний не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации. Часть расследования посвящена законности связей советников Трампа с российскими компаниями.