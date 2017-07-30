Польша "приняла к сведению" запуск санкционного процесса со стороны ЕС

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Польши заявило, что "приняло к сведению решение Европейской комиссии" о начале санкционной процедуры в отношении страны со стороны Евросоюза, передает RT со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее Еврокомиссия запустила санкционную процедурув отношении Польши из-за вызвавшей споры судебной реформы страны, которая нарушает законодательство ЕС.

"Министерство иностранных дел приняло к сведению решение Европейской комиссии о начале процедуры за невыполнение обязательств страны-члена. Мы вновь подтверждаем нашу готовность предоставить Европейской комиссии содержательный ответ", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте телеканала.

Также в ведомстве признали, что "роль председателей судов в судебной системе Польши носит преимущественно административный характер, а другие действия, которые они принимают, не влияют на правовое положение сторон".

"Именно судьи занимаются конкретными делами и всегда решают важные процедурные вопросы. Более того, все процессуальные гарантии и средства правовой защиты продолжают действовать", — добавили в МИД.

Ранее первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, как только принятый в стране закон о работе всеобщих судов будет опубликован. Еврокомиссия также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.

Тиммерманс также заявил, что Еврокомиссия направила официальную рекомендацию властям Польши, дающую Варшаве один месяц на снятие всех претензий.

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Ранее сейм и сенат Польши приняли три закона, реформирующие работу Национального судебного совета, Верховного суда и всеобщих судов. В первоначальной версии законопроекта о Верховном суде предполагалось значительное влияние министра юстиции страны на порядок работы и состав судебных органов. Президент Анджей Дуда позже предложил компромиссные поправки в законопроекты, которые предполагают некоторое ограничение полномочий главы минюста в данном вопросе, эти изменения были учтены во время голосования по законам в парламенте, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.