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    Украина грозит Белоруссии санкциями из-за поставок товаров в ДНР и ЛНР

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (83)

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    По словам посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима, если белорусские компании будут напрямую поставлять продукцию ополченцам, то против них будут введены санкции.
    Флаг Белоруссии
    RIA News

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Украина грозит ввести санкции в отношении Белоруссии за поставки товаров на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, сообщил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим в опубликованном в среду интервью изданию "Белорусские новости".

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    "Мы предупреждаем официально: если белорусские компании напрямую поставляют продукцию ополченцам, то против них будут введены санкции", — отметил посол, добавив, что Киев также постарается "сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже".

    По словам посла, предприятиям, поставляющим продукцию в ДНР и ЛНР будет закрыт украинский рынок.

    "Это 100%", — подчеркнул дипломат.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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