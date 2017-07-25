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    ДНР открыла транспортное сообщение с Абхазией

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    Ранее в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц неоднократно выступали за возобновление железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.
    ДНР и Абхазия заключили соглашение в сфере транспорта
    Smdnr.ru

    Сергей Иванов — Донецк, для РИА Новости Украина

    Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и частично признанной Республики Абхазия подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере организации автомобильных и железнодорожных пассажирских перевозок. Сообщается, что в ближайшее время планируется запустить круглогодичный международный автобусный маршрут сообщением Донецк – Сухум. Кроме того, в ДНР рассматривают варианты открытия железнодорожного сообщения между двумя республиками, заявили в министерстве транспорта самопровозглашенной ДНР.

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    "В период с 4 по 7 июля текущего года состоялся официальный визит делегации министерства транспорта Донецкой народной республики в Республику Абхазия, в ходе которого было подписано первое в ДНР международное межведомственное соглашение в сфере транспорта. Это соглашение открывает широкие перспективы для развития сотрудничества в сфере транспорта. Организация транспортного сообщения между Республикой Абхазия и Донецкой народной республикой будет полезна и выгодна для экономик обоих государств", – отметили в Минтрансе самопровозглашенной ДНР. 

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    По словам чиновников, в настоящее время в рамках реализации подписанного соглашения министерством транспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики направлены предложения абхазской стороне по организации регулярного круглогодичного международного автобусного маршрута "Донецк (ДНР) – Сухум (Республика Абхазия)". Кроме того, в профильном министерстве добавили, что между ДНР и Абхазией найдено взаимопонимание в вопросах организации и развития железнодорожного сообщения между республиками. В то же время чиновники не объяснили, как будет осуществляться проезд по территории Российской Федерации – поскольку ДНР не признана Россией, очевидно, что пассажирские поезда из Донецка дальше приграничной зоны с РФ поехать не смогут.

    Ранее в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц неоднократно выступали за возобновление железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей, однако, украинские власти до сих пор следуют по пути жестких ограничений для жителей Донбасса, в том числе усиливая транспортную блокаду региона.

    "Единой политической позиции по этому вопросу нет. Я считаю, что нужно поддерживать связь с людьми на неподконтрольной территории, потому что это наши граждане. Они должны иметь возможность передвигаться по территории Украины, покупать продукты, пользоваться своими банковскими карточками", – в начале 2017 года сказал профильный министр Вадим Черныш в интервью одному из украинских изданий, отвечая на вопрос о возобновлении транспортного сообщения с неподконтрольными районами Донбасса.

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    Отметим, что международные автобусные рейсы обеспечивают Донецку связь с десятками городов Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и рядом других регионов России, а также Белоруссии. Железнодорожное сообщение в самопровозглашенной Донецкой народной республике осуществляется только по территории ДНР. Пассажирское сообщение между самопровозглашенной республикой и Украиной было прервано летом 2014 года по инициативе украинских властей.

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    На внутриреспубликанских магистралях в различных направлениях курсируют порядка сорока пригородных электропоездов. С 2015 года со станции Ясиноватая (ДНР) отправляется пассажирский поезд до Луганска. При этом, пассажиры, следующие между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, проходят соответствующий таможенный контроль, так как ДНР и ЛНР по факту установили границу – с паспортным досмотром, заполнением необходимых деклараций, ограничением на ввоз и вывоз различных товаров, продуктов питания и так далее.

    В направлении России курсирует поезд до приграничной станции "Успенская" в Ростовской области. В то же время Российские железные дороги по-прежнему не пускают свои составы в ДНР – пригородных и пассажирских поездов в сообщении между российскими станциями и самопровозглашенными республиками нет, все электрички из Ростова-на-Дону и Таганрога в направлении Донецка следуют только до границы с Донбассом.

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