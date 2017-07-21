ГПУ призвала Россию выдать бывшего комбата ДНР

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура обратилась к России с просьбой о выдаче ополченца Вадима Погодина, которого подозревают в убийстве в 2014 году в Донецке, сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Скриншот поста Ларисы Сарган в Facebook

"Сегодня обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой передать нам одного из главарей "ДНР" Вадима Погодина, который в 2014 году в Донецке… убил несовершеннолетнего", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

По информации ресурса "Новости Донбасса", по запросу украинского бюро Интерпола Погодин был задержан российскими правоохранительными органами в Ялте 20 июня. Как сообщало издание "Примечания", Погодин является гражданином Украины, в 2014 году он был командиром батальона ополченцев "Керчь".

В начале июля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал Российскую Федерацию повлиять на ополченцев с целью прекращения огня в Донбассе.