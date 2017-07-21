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    ГПУ призвала Россию выдать бывшего комбата ДНР

    (обновлено: )25804
    Согласно данным пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, Вадим Погодин убил несовершеннолетнего в 2014 году. Погодин был задержан российскими правоохранительными органами в Ялте 20 июня.
    Ополченец Вадим Погодин, подозреваемый в убийстве несовершеннолетнего в 2014 году
    Фото со страницы Ларисы Сарган в Facebook

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура обратилась к России с просьбой о выдаче ополченца Вадима Погодина, которого подозревают в убийстве в 2014 году в Донецке, сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    Скриншот поста Ларисы Сарган в Facebook

    "Сегодня обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой передать нам одного из главарей "ДНР" Вадима Погодина, который в 2014 году в Донецке… убил несовершеннолетнего", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

    По информации ресурса "Новости Донбасса", по запросу украинского бюро Интерпола Погодин был задержан российскими правоохранительными органами в Ялте 20 июня. Как сообщало издание "Примечания", Погодин является гражданином Украины, в 2014 году он был командиром батальона ополченцев "Керчь".

    В начале июля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал Российскую Федерацию повлиять на ополченцев с целью прекращения огня в Донбассе.

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