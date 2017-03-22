В Афинах открылся представительский центр ДНР

Геннадий Мельник — Афины, для РИА Новости Украина

Представительский центр самопровозглашенной Донецкой народной республики открылся во вторник вечером в Афинах, руководителем центра стал один из активистов движения "Спасти Донбасс" (Save Donbass), член общества "Достоевский", журналист Андреас Зафирис.

Зафирис помогал собирать и отправлять грузы с гуманитарной помощью для жителей пострадавших от военных действий регионов. Его организация помогает двум школам в ДНР, где организовано изучение греческого языка.

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На открытии центра присутствовали несколько десятков человек, в том числе журналисты.

Священник провел молебен и освятил помещение центра.

"Это третье представительство, которое открывается в европейских странах. Они уже есть в Италии и Чехии. Скоро будет открыты представительства в других европейских странах", — сказал Зафирис.

"Представительства работают не как органы дипломатии, а как органы информирования, коммуникации", — пояснил он.

Зафирис считает, что представительский центр поможет развитию связей на уровне и личном, и культурном, и экономическом.

"Давайте не будем забывать, что в районе Донецка живет большая греческая община – около 100 тысяч человек. Мы финансируем греческую школу там. Греческое государство, к сожалению, не поддерживает эту значительную греческую общину. Мы финансируем и центр культуры в Горловке", — сказал Зафири, выразив надежду, что теперь легче будет и помогать региону.

Бывший министр энергетики Греции, лидер партии "Народное единство" Панайотис Лафазанис пожелал ДНР успеха.

"Желаем победы народу, который добивается суверенитета и независимости. Желания народа Донецка такие же, как у нас здесь в Греции. Мы добьемся скоро свободы и независимости. Это и наша борьба. Мы солидарны с Донецком и борьбой его народа", — сказал Лафазанис.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова в приветственном послании от лица всех жителей республики поблагодарила греков "за вклад в становление Донецкой народной республики как субъекта международного сообщества".

"Открытие представительского центра ДНР в Греции является важной вехой в укреплении информационных, культурных и экономических связей между Донецкой народной республикой и вашим государством. Деятельность центра станет очередным звеном, объединяющим наши народы и позволяющим строить диалог с жителями европейских стран. Мы искренне признательны за поддержку народа Донбасса и готовность отстаивать интересы республики на международном уровне", — говорится в приветственном письме Никаноровой.

МИД Греции во вторник вечером заявил, что не признает представительство Донецкой народной республики в Афинах. "Никогда Греция не признавала самопровозглашенную "Донецкую республику". Любые действия, подрывающие территориальную целостность Украины, полностью противоречат позиции греческого правительства об уважении ее территориальной целостности", — заявил официальный представитель МИДа.

По его словам, сообщения информационных агентств об учреждении "официального" представительства непризнанного образования не соответствуют действительности.