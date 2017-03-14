Блокада в Донецкой области: одних разогнали, завтра придут другие

Сергей Иванов — Донбасс

Вечером в понедельник 13 марта сразу после разгона участников блокады Донбасса с железнодорожной станции Кривой Торец на подконтрольную Украине территорию отправились несколько составов с углем, которые стояли на станции с начала февраля. 14 марта движение грузовых поездов на железнодорожном перегоне между Украиной и самопровозглашенной ДНР отсутствует — по сообщениям местных жителей с утра вторника через Торецк не проследовал ни один состав.

"Вчера, только силовики разблокировали переезд, в Константиновку отправился поезд груженный углем. Но, это тот состав, который стоял тут почти месяц, вот его и погнали дальше в Украину. Сейчас ничего не едет, с самого утра не было ни одного грузового поезда, как со стороны Ясиноватой, так и в ту сторону. Только электрички и тепловозы с вагонами с нашего фенольного завода"… gryshyn-partners.com.ua Власть поиграла мускулами. Адвокат о задержании "блокировщиков" Донбасса

"Да, пока тишина. Уехали только те поезда, которые стояли в поселке и все. Как только с ДНР поедут грузовые поезда, мы сразу услышим, потому-что живем здесь и все прекрасно видим. До блокады по этой дороге в день проходило по 10-15 составов, гнали с утра и до ночи в Донецк и обратно в Украину. А вообще, так и знали, что беспорядками закончится — устроили здесь филиал майдана с перестрелками и разборками. Одних разогнали, завтра другие придут, так и будут тут бодаться, а мы терпим все это, здесь наши дома, здесь люди мирные живут. Вот оно нам надо, скажите! Прямо под домами этот бардак", - рассказывают жители поселка Щербиновка Торецкого городского совета Донецкой области.

Тем временем государственное предприятие "Укрзализныця" заявляет о том, что не осуществляет грузовые перевозки на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и обратно. Движение грузовых поездов по-прежнему осуществляется только на участке Фенольная — Кривой Торец — Константиновка в пределах территории, подконтрольной украинским властям.

""Укрзализныця" не перевозит грузы на временно неподконтрольную территорию Украины и обратно. По состоянию на 14 марта движение грузовых поездов с неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей на подконтрольную и обратно через все железнодорожные стыки не осуществляется", — говорится в сообщении на сайте госпредприятия.

Напомним, накануне участники штаба блокады Донбасса заявили, что пост на железнодорожной станции "Кривой Торец" в поселке Щербиновка под Торецком захвачен сотрудниками Службы безопасности Украины и Корпуса оперативного внезапного действия (КОВД) Национальной полиции. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины задержали на железнодорожном переезде более сорока человек. В то же время сообщается, что задержанных участников блокады в Кривом Торце уже отпустили.

Ранее власти самопровозглашенной ДНР заявляли, что блокада Донбасса со стороны Киева является большой ошибкой президента Украины Петра Порошенко. Напомним, что в конце февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от Киева прекратить блокаду Донбасса до 1 марта. В связи с невыполнением украинским правительством требований в ЛДНР было введено внешнее управление на сорока трёх предприятиях украинской юрисдикции, при этом в республиках констатировали, что с этого момента рубят все связи с Украиной, в частности, заявили о прекращении поставок угля из Донбасса.

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