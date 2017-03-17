СМИ сообщили о пропаже Джигурды после визита в ДНР

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Известный актер Никита Джигурда покинул территорию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики 16 марта, на территории ДНР его нет, заявил РИА Новости источник в парламенте республики.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Джигурда не выходит на связь и не явился в пятницу на судебное заседание по делу о разводе.

"Никита Джигурда покинул территорию Донецкой народной республики вчера. Он выехал через пограничный пункт Успенка. На территории ДНР его нет", — сказал собеседник агентства.

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На прошлой неделе Джигурда получил паспорт ДНР. Свое желание стать гражданином самопровозглашенной республики актер объяснил несогласием с официальной политикой Киева и действиями украинских националистов. Ранее Джигурда заявил, что намерен участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве от ДНР. Позже глава ДНР Захарченко лишил актера гражданства республики.