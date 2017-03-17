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    Общество

    СМИ сообщили о пропаже Джигурды после визита в ДНР

    (обновлено: )5010
    Сообщается, что актер покинул территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг, он выехал через пограничный пункт Успенка. На территории ДНР Джигурды нет.
    Актер Никита Джигурда. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Известный актер Никита Джигурда покинул территорию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики 16 марта, на территории ДНР его нет, заявил РИА Новости источник в парламенте республики.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Джигурда не выходит на связь и не явился в пятницу на судебное заседание по делу о разводе.

    "Никита Джигурда покинул территорию Донецкой народной республики вчера. Он выехал через пограничный пункт Успенка. На территории ДНР его нет", — сказал собеседник агентства.

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    На прошлой неделе Джигурда получил паспорт ДНР. Свое желание стать гражданином самопровозглашенной республики актер объяснил несогласием с официальной политикой Киева и действиями украинских националистов. Ранее Джигурда заявил, что намерен участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве от ДНР. Позже глава ДНР Захарченко лишил актера гражданства республики.

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