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    Общество

    ОБСЕ заявила, что наблюдателей не пускают в подконтрольную ДНР Ясиноватую

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    Один из представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики отказывается пропускать специальную мониторинговую миссию в город Ясиноватая, говорится в заявлении ОБСЕ.
    Первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил Донбасс
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила в пятницу, что наблюдатели не могут попасть в город Ясиноватая, который находится на подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике территории Донбасса.

    "Член "ДНР" "Злой" отказывает СММ ОБСЕ в доступе в Ясиноватую, нарушая "Минск" и не давая способствовать ремонту на важных объектах водоснабжения", — говорится в сообщении миссии в Twitter.

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
    Донбасский синдром. АТО в магазине и супермаркете по всей стране
    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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