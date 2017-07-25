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    Общество

    В "Борисполе" задержали украинца с военным билетом ДНР

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (51)

    (обновлено: )13802
    Как было установлено, гражданин Украины прилетел рейсом из Баку. При себе у мужчины был внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины, свидетельство о рождении и военный билет ДНР.
    Пограничный контроль. Архивное фото
    RIA News Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Пограничники задержали в киевском аэропорту гражданина Украины, у которого при себе был военный билет самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

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    "В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Украины, который является членом НЗФ (незаконное вооруженное формирование — ред.)… Как было установлено, гражданин Украины прилетел рейсом из Баку. При себе у мужчины был внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины, свидетельство о рождении и военный билет так называемой "ДНР", — заявили в пресс-службе.

     

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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