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    Опубликовано видео момента расстрела бойцов АТО в Днепре

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (366)

    (обновлено: )52030
    Местные СМИ опубликовали видео очевидцев, на которых запечатлен момент нападения на бойцов АТО у кальянной в Днепре. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице.
    канал informator.dp.ua в youtube

    В понедельник около 20.00 у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Также известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

    Местные СМИ опубликовали видео очевидцев, на которых запечатлен момент нападения на бойцов АТО.

    Смотрите также: Смертельные разборки в Днепре: кадры с места стрельбы

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