Опубликовано видео момента расстрела бойцов АТО в Днепре

В понедельник около 20.00 у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Также известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

Местные СМИ опубликовали видео очевидцев, на которых запечатлен момент нападения на бойцов АТО.

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