Расстрел бойцов АТО в Днепре: в полиции озвучили версию атаки

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Стрельба в Днепре, жертвами которой стали два человека, произошла в результате конфликта экономических интересов двух сторон, сообщил начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь.

Ранее сообщалось, что около 20.00 в понедельник у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян.

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"Это конфликт исключительно экономических интересов двух сторон: со стороны Саакяна и его брата и вторая сторона, которую мы сейчас устанавливаем, что это за люди. <…> Они встречались, беседовали с нападавшими. После беседы было нападение. Запланированная встреча, о которой они заранее договаривались", — сказал Грозь.