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    Стрельба в Днепре: журналист назвал причину расстрела бойцов АТО

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (363)

    (обновлено: )29810
    По данным Юрия Бутусова, в результате инцидента погиб бывший боец 20-го мотопехотного батальона Алексей Вагнер и бывший боец 11-го мотопехотного батальона Максим Иващук.
    Бойцы АТО, убитые в Днепре
    Facebook Максимуса Троя

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Стрельба в Днепре, в результате которой погибли два бойца АТО, не является "бандитскими разборками", сообщил журналист Юрий Бутусов, уточнив личности погибших.

    Смотрите также: Смертельные разборки в Днепре: кадры с места стрельбы

    Ранее сообщалось, что около 20.00 в понедельник у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Также известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

    "Погиб на месте бывший боец 20-го мотопехотного батальона Алексей Вагнер. Ранен его близкий друг и бывший командир взвода — известный адвокат и участник АТО Эдмонд Саакян. Получил смертельное ранение и погиб по дороге в больницу Максим Иващук, бывший боец 11-го мотопехотного батальона", — написал Бутусов на своей странице в Facebook.

    Пост Юрия Бутусова

    Он отметил, что стрельба произошла из-за того, что "Саакян имел давний конфликт по одному из бизнесов, и его соперник-коммерсант решил послать ему на встречу наемных убийц". 

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