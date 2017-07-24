Стрельба в Днепре: появились новые данные о пострадавших

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В результате стрельбы возле кальянной D.O.M. Hookah House в Днепре пострадали шесть человек, сообщает издание "Страна".

Ранее сообщалось, что в понедельник около 20.00 в Днепре застрелили мужчину. Сообщалось о трех пострадавших.

Смотрите также: Расстреляли из Калашникова. Появились фото с места разборок в Днепре

"Очевидцы рассказали подробности автоматной бойни у кальянной в Днепре, в результате которой один человек погиб и шестеро ранены. По их словам, стрелок выскочил из автомобиля белого цвета, открыл огонь из автомата Калашникова, а затем скрылся на этом же автомобиле с сообщниками", — пишет издание.

Сообщается, что из окна машины был выброшен автомат Калашникова.

Facebook Вячеслава Поездника Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017

Вместе с тем, по данным очевидцев, "одному из мужчин, по которому стреляли, удалось сесть в авто и уехать, пули попали в двоих мужчин".

Ранее в Киеве группа мужчин устроила стрельбу из автомобиля.