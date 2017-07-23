Мэр Днепра пообещал "вышвырнуть за шкирку" чиновников, которые будут хамить

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что уволит чиновников, которые будут хамить людям и употреблять алкоголь на глазах у граждан.

"Всех кто будет хамить людям, таскаться по злачным местам, употреблять алкоголь на глазах у граждан даже в нерабочее время, вышвырну из горисполкома за шкирку как нашкодивших котов", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

Facebook Бориса Филатова Распоряжение Бориса Филатова

Ранее сообщалось, что Филатов вместо ветеранских организаций решил выделить финансирование союзу ветеранов АТО.

Напомним, не так давно в Днепре обострилось противостояние между Филатовым и местными депутатами. Последние обвинили секретаря горсовета и председателя бюджетной комиссии в коррупции. Филатов не поскупился на выражения и назвал депутатов "мразями".

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