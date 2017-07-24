В центре Днепра водителя обстреляли на глазах у беременной жены

Пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Днепре водитель Lexus открыл стрельбу по машине Subary с беременной женщиной и ребенком и ранил водителя 1983 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Днепровской полиции.

Мужчина получил ранение в ногу.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля, на улице Набережная Заводская. По предварительным данным, водителю Lexus показалось, что на дороге его подрезал водитель Subaru и между мужчинами произошла перепалка.

Пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области Конфликт на дороге в Днепре

Водителю Subaru показалось, что его собираются ударить, поэтому достал баллончик со слезоточивым газом и распылил его в сторону водителя Lexus, который в свою очередь достал из автомобиля травматический пистолет "Флобер" и произвел два выстрела в сторону водителя.

В результате водитель Subaru получил ранение правого бедра и был госпитализирован в больницу.

По факту хулиганства правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

При этом, как отмечает informator.dp.ua, все происходило на глазах у девятилетнего ребенка и беременной жены пострадавшего. В такой стрессовой ситуации, женщине на восьмом месяце беременности стало плохо, а ребенок сильно испугался.

Пока мужчина с простреленной ногой успокаивал семью, водитель Lexus просто сел в машину и уехал.

Немного позже патрульные задержали стрелка.

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