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    В центре Днепра водителя обстреляли на глазах у беременной жены

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    (обновлено: )22012
    Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля, на улице Набережная Заводская. По предварительным данным, водителю Lexus показалось, что на дороге его подрезал водитель Subaru и между мужчинами произошла перепалка.
    Конфликт на дороге в Днепре
    Пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Днепре водитель Lexus открыл стрельбу по машине Subary с беременной женщиной и ребенком и ранил водителя 1983 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Днепровской полиции.

    Мужчина получил ранение в ногу.

    Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля, на улице Набережная Заводская. По предварительным данным, водителю Lexus показалось, что на дороге его подрезал водитель Subaru и между мужчинами произошла перепалка.

    Пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области
    Конфликт на дороге в Днепре

    Водителю Subaru показалось, что его собираются ударить, поэтому достал баллончик со слезоточивым газом и распылил его в сторону водителя Lexus, который в свою очередь достал из автомобиля травматический пистолет "Флобер" и произвел два выстрела в сторону водителя.

    В результате водитель Subaru получил ранение правого бедра и был госпитализирован в больницу.

    По факту хулиганства правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

    При этом, как отмечает informator.dp.ua, все происходило на глазах у девятилетнего ребенка и беременной жены пострадавшего. В такой стрессовой ситуации, женщине на восьмом месяце беременности стало плохо, а ребенок сильно испугался.

    Пока мужчина с простреленной ногой успокаивал семью, водитель Lexus просто сел в машину и уехал.

    Немного позже патрульные задержали стрелка.

    Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская".  Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.

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