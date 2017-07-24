Следы майдана "внеземного происхождения" ведут в Днепр

РИА Новости Украина

В 80 километрах от Днепра (возле села Маврино) находится уникальный Мавринский майдан, эдакое земляное сооружение неизвестного происхождения. Скорее всего, на него никто не обратил бы внимания, если бы не его необычная форма. Уж очень эта гигантская земляная насыпь с углублениями напоминает паука, пишет Екатерина Шевцова.

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Кто и зачем его создал, неизвестно. Одни считают, что его нам оставили внеземные цивилизации, а другие называют оборонным сооружением времен казачества.

НЛО в полях

По рассказам местных жителей, этот участок земли давно не обрабатывали, поэтому здесь можно найти немало редких трав. Однако, есть и еще одна вещь, которая привлекает внимание к "земляному пауку". НЛО! Да-да, несколько раз очевидцы заявляли, что видели недалеко от Мавринского майдана странный летающий объект, который напоминал самолет без крыльев, который бесшумно пролетал достаточно низко над землей.

Gorod.dp.ua Мавринский майдан

Удивительная точность, с которой выполнена фигура, наталкивает на мысль, что версия о связи майдана с внеземными цивилизациями, тоже имеет право на жизнь.

Земляная пирамида предков

По другой версии, Мавринский майдан — это лишь один из 400 курганов, которые находятся в районе Павлограда. Исследователей удивляет его необычная форма, не свойственная для "земляных пирамид". Так возникала теория, что майдан мог быть своеобразной защитной конструкцией казаков.

Ua.igotoworld.com Мавринский майдан

Здесь есть одновременно и окоп, и возвышенность. Даже знаменитый Яворницкий в “Истории запорожских казаков” писал, что “могилы служили у запорожских казаков пунктами для наблюдения за движением татар. Большинство могил существовало к появлению запорожцев: в них похоронены останки вождей известных народов или племен; таким образом запорожские казаки использовали уже готовые земляные насыпи и только приспосабливали их для своей стратегической цели”.

Gorod.dp.ua Мавринский майдан

Днепровские историки предполагают, что Мавринский майдан — это остатки жертвенника наших предков, который также служил им вместо календаря и часов. Именно здесь в день весеннего равноденствия солнце оказывается прямо по центру одной из впадин майдана.

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А еще вы не увидите здесь птиц. На этой территории не растут деревья. По неизвестным причинам между холмов ни при каких осадках не задерживается вода.