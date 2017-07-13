Инопланетные мумии из Перу: реальность или подделка?

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РИА Новости Украина

В пустыне Наска (Перу) были найдены мумифицированные тела антропоморфных существ, которые больше походят на представителей внеземных цивилизаций, нежели на человека.

В конце июня в сети получило распространение видеозапись, на которой детально показано одно из тел. Рост мумии примерно 168 см, она полностью белая, с тремя пальцами на руках и ногах. Более того, у тела отсутствуют уши и нос. Пол был определен как женский.

Sputnik связался с экспертами и государственными органами с целью пролить свет на предполагаемое внеземное происхождение редкой находки.

скриншот видео В пустыне Наска (Перу) были найдены мумифицированные тела антропоморфных существ

Революция в антропологии?

Константин Коротков, доктор технических наук и профессор Национального исследовательского университета в Санкт-Петербурге, принимавший участие в международной экспедиции, поделился деталями исследования и высказал свое мнение по поводу возможного происхождения перуанской мумии.

По словам эксперта, самым важным на данном этапе остается "провести секвестирование генов", в рамках которого "гены мумии буду сопоставлены с генами разных людей".

"После этого станет ясно, идет ли речь о кроманьонце, то есть мутации нашего вида. Или же это еще один вид существ. На данный момент мы не можем сделать более глубокие выводы", — отметил Коротков.

Тем не менее, результаты исследований могут занять несколько месяцев, так как это "очень длительный процесс с огромным количеством деталей". Кроме того, сейчас проводятся параллельные исследования в США, Мексике и России с целью получения подтвержденных в разных местах данных.

Говоря о веществе, которое позволило сохранить тело, Коротков сказал, что его состав остается неизвестным, однако "соответствует южноамериканской традиции использовать травяные настойки для мумифицирования тел".

Другой фактор, который в значительной степени повлиял на то, что тело так хорошо сохранилось, по словам эксперта, заключается в том, что мумия находилась в суперсухом пространстве.

"Пустыня Наска – это самая настоящая пустыня. Там никогда не бывает дождей. Там нет влажности и, соответственно, нет никаких бактерий и микробов, которые могут повредить мумию. В этом пространстве полностью отсутствует бактериальный фон".

Коротков также сообщил, что в настоящее время "ведутся переговоры с правительством Перу, чтобы решить, что делать дальше и как это сделать".

скриншот видео В пустыне Наска (Перу) были найдены мумифицированные тела антропоморфных существ

"Очевидно, что это не подделка. Это может быть единичная мутация или же другой вид существ, которые в корне отличаются от нас. Это основной вопрос, на который мы пока не можем ответить".

Отвечая на вопрос о якобы внеземном происхождении мумии, профессор отметил, что не разделяет эту гипотезу. По его мнению, эта мумия может "принадлежать к одной из линий гуманоидов, населявших нашу планету тысячи лет назад, которая затем исчезла с лица земли в силу определенных естественных процессов".

Коротков также подчеркнул, что понимает причины "скептического отношения мирового сообщества по отношению к находке", а также отметил, что "она соответствует верованиям почти всех южноамериканских народов о том, что некогда существовала древняя раса, которая была крайне высокоразвита в культурном плане". Таким образом, остается только дождаться, подтвердят ли результаты томографии эту теории.

Мексиканский исследователь и уфолог Хайме Мауссан, который также является членом исследовательском группы, заявил на пресс-конференции, что найденным мумиям "примерно 1700 лет", что означает, что "они относятся к тому же периоду, что и линии Наска".

Он также добавил, что "никогда пока не доказал, что это подделка", и пообещал предоставить "предварительные доказательства".

"Долго перуанцев и всего мира заключается в том, чтобы сохранить эти тела и найти истинный ответ", — подытожил Мауссан.

…или археологическое мошенничество?

Вопреки энтузиазму исследователей, эксперты портала Антропогенез.ру (посвящен популяризации научных знаний о происхождении человека) проанализировали видео и опровергли теории о происхождении мумии, указав на то, что это не что иное, как "археологическая подделка".

Антропологи отмечают, что "специалисты" очень небрежно обращаются с находкой, вытаскивая тело из картонной коробки. Кроме того, поразительно то, что исследователи измеряли локтевую кость мумии сантиметром.

"Так антропологи не работают, потому что точность измерения будет никакая. Кости измеряют большим толстотным циркулем", — прокомментировали эксперты.

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Позже они начинают "осматривать мумию без всяких масок", что также противоречит обычной процедуре.

Рентгеновский снимок черепа мумии также не показывает ничего необычного. По мнению экспертов, "вероятно, что это искусственно деформированный череп".

скриншот видео В пустыне Наска (Перу) были найдены мумифицированные тела антропоморфных существ

"Это заметно, если посмотреть на зубы: мы видим вроде два ряда зубов — верхний и нижний, но на самом деле все это верхние коренные зубы, просто дальний ряд отображен над ближним".

Лицо мумии также оставляет место для сомнений. На видео видно, что глазницы асимметричные и разной формы. По словам антропологов, "никакие изменения мумии не исказят форму кости". Глаза также не должны так выступать, поскольку глазное яблоко состоит из жидкостей.

"У мумий глаза всегда впалые, как и рот, который тоже должен ввалиться – а здесь всё выпирает, как будто это маска", — отмечают специалисты.

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Также было отмечено, что мумия "довольно грубо покрашена, кое-где краска облезла и активно осыпается". Также "видно нечто вроде горизонтального шва на черепе (такие технологические швы часто видно на плохо сделанных муляжах)", а "под ухом и скулой отчетливо сохранились следы пальцев мастера".

А что же власти?

Единственный орган, который вправе предоставлять разрешение на любые виды археологического вмешательства на территории Перу, — это Министерство культуры. Его представители сообщили Sputnik, что не выдавали такого разрешения для изучения тел. Разрешений на проведение анализов тканей также получено не было.

Таким образом, исследование якобы найденных мумий проводится без согласования и утверждения Министерства культуры Перу.