В Харькове полиция обнаружила в многоэтажке два мумифицированных тела

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В Харькове в квартире многоэтажки обнаружены мумифицированные тела женщины и ее сына. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация о том, что соседка не открывает дверь, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 25 мая около 21.00 от жителей одного из домов на улице Деревянко.

По информации полиции, в квартире правоохранители обнаружили тела женщины и ее сына. Полиции соседи рассказали, что семья жила спокойно, ни с кем не конфликтовала. Женщина была уже очень пожилая, но ухаживала за своим больным сыном. Последний был психически нездоров.

По предварительным данным, первым умер 53-летний мужчина, а его 86-летняя мать не могла за собой ухаживать самостоятельно и умерла от истощения. Специалисты предполагают, что они умерли около месяца назад естественной смертью. На момент обнаружения родственников их тела уже успели мумифицироваться.

Факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что в Краматорске в пятницу, 26 мая, около 22:00 неизвестные молодые атаковали офис филиала ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" "Донецкая региональная дирекция".