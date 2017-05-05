Мумия крокодила и саркофаги: древности из Египта в Киеве

В Киево-Печерской Лавре представили коллекцию египетских древностей Давнего Египта. В коллекции представлены женская мумия, покрытая полихромной росписью деревянного саркофага, две крышки саркофага с таким же росписью и мумия нильского крокодила.

Эксперты предполагают, что экспонаты попали в Киев во второй половине ХІХ века. Не исключено, что они находились в частных коллекциях епископа Порфирия Успенского, а также Богдана и Варвары Ханенко.

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Ранее сообщалось, что древнеегипетская мумия обнаружена во время сверки фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.