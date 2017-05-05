наверх
05.05.201716:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Мумия крокодила и саркофаги: древности из Египта в Киеве

    (обновлено: )40
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    УНИАН
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    УНИАН
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    УНИАН
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    УНИАН
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    УНИАН
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    УНИАН
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    УНИАН
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    УНИАН
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    УНИАН

    Рекомендуем

    Парад флагов памяти и примиренияВ Киеве прошел парад флагов памяти и примирения14:19 05.05.2017
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производстваКитайский конкурент Airbus поднялся в небо12:36 05.05.2017
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с MercedesДТП на Закарпатье: автобус столкнулся с Mercedes11:55 05.05.2017
    Жуткая авария на Набережной: у Audi от удара вылетел двигательАвария в Днепре: у Audi от удара вылетел двигатель10:26 05.05.2017
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в КиевеЕвровидение в Киеве: открытие крупнейшей в истории конкурса фан-зоны02:36 05.05.2017
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной изменеФотоитоги 4 мая: суд по делу Януковича, репетиция Парада Победы в Москве17:56 04.05.2017
    Дети президента Порошенко сфотографировались для выпускного альбомаДети Порошенко сфотографировались для выпускного альбома17:55 04.05.2017
    Пекин накрыла песчаная буряВ Пекине бушует песчаная буря17:10 04.05.2017
    Репетиция участников Евровидения-2017Репетиция участников Евровидения-201715:23 04.05.2017
    Все фотоленты

    В Киево-Печерской Лавре представили коллекцию египетских древностей Давнего Египта. В коллекции представлены женская мумия, покрытая полихромной росписью деревянного саркофага, две крышки саркофага с таким же росписью и мумия нильского крокодила.

    Эксперты предполагают, что экспонаты попали в Киев во второй половине ХІХ века. Не исключено, что они находились в частных коллекциях епископа Порфирия Успенского, а также Богдана и Варвары Ханенко.

    Смотрите также видео: На Тайване археологи обнаружили древнюю мумию матери с ребенком

    Ранее сообщалось, что древнеегипетская мумия обнаружена во время сверки фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

     

     

    Ссылки по теме:
    Теги: