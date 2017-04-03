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    Вышел новый трейлер фильма "Мумия"

    (обновлено: )67
    На канале Universal Pictures размещен второй трейлер фильма "Мумия". Премьера в США назначена на 9 июня 2017 года. В главных ролях — Том Круз, София Бутелла и Аннабелль Уоллис.
    Канал Universal Pictures на YouTube

    "Мумия" (The Mummy) — предстоящий фэнтезийный приключенческий боевик режиссера Алекса Куртцмана по сценарию Джона Спэйтса и Кристофера Маккуорри, перезапуск серии фильмов о мумии. 

    По сюжету фильма посреди безжалостной пустыни под тоннами песка в величественном саркофаге погребена древняя царица. В тот день, когда она проснется, мир познает неистовую ярость, накопившуюся у нее за тысячелетия заточения.

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    Съемки фильма начались 3 апреля 2016 года в Оксфорде, Великобритания. Также часть съемок происходила в Суррейи в Лондоне и завершились 17 июля 2016 года. Затем съемочная группа переместилась в Намибию, где за две недели сняла последние сцены и закончила съемочный процесс 13 августа 2016 года.

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