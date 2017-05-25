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    Происшествия

    В квартире Харькова нашли мумию женщины

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    Согласно данным, тело женщины пролежало в квартире около года. Тело направлено на экспертизу для установления причин смерти. В настоящее время проводится проверка, полиция ищет родственников умершей.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В одной из квартир в Основянском районе Харькова находится мумифицированное тело женщины,  сообщили в пресс-службе Нацполиции. На место происшествия выехали полицейские, которые установили личность женщины.

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    Ею оказалась 60-летняя харьковчанка.

    По предварительному заключению эксперта, тело женщины пролежало в квартире около года. Тело направлено на экспертизу для установления причин смерти.

    В настоящее время проводится проверка, полиция ищет родственников умершей.

    В марте сообщалось, в Киеве мужчина два месяца прожил в квартире с телом убитой им матери.

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