В ходе стрельбы в Днепре убиты бойцы АТО - СМИ

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Убитые в ходе стрельбы в Днепре являлись бойцами антитеррористической операции, пишет издание "Страна".

Ранее сообщалось, что около 20.00 в понедельник у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали.

"Один из убитых — известный местный атошник Алексей Вагнер. Второй убитый тоже атошник, но имя его не известно, а только позывной — Щука", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что некоторые приехали в больницу самостоятельно. "Возле приемного покоя стоят две "Тойоты" со следами крови и пуль. Среди тяжело раненых — известный днепровский адвокат и участник АТО Эдмонд Саакян", — уточняет СМИ.

По данным источников СМИ, в результате инцидента пострадала группа людей, которые также были одной из сторон конфликта в ходе беспорядков 9 мая в Днепре.

Скриншот Пост Оксаны Богдановой

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Напомним, в Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным СМИ, конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников АТО в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.